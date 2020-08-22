Протесты в Беларуси: Лукашенко поручил закрыть все бастующие предприятия

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил с понедельника, 24 августа, закрыть в стране все бастующие предприятия.

Об этом он заявил, выступая на митинге в Гродно, сообщает "Интерфакс".

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"Я прошу губернатора, председателей исполкомов, если кто-то не хочет работать — не заставляйте. Не надо. Мы их все равно не заставим и не уговорим. Но если предприятие не работает — с понедельника замок на ворота", — сказал Лукашенко.

По его мнению, тогда "люди остынут", а после этого "разберемся потом, кого пригласить на это предприятие".

Также известно, что Лукашенко назначил экс-министра здравоохранения Владимира Караника губернатором Гродненской области вместо прежнего губернатора Владимира Кравцова.

Кроме того, президент страны поручил МВД и КГБ в течение выходных обеспечить порядок на улицах Гродно и других городов области, и выявить всех "подстрекателей и провокаторов".

"Как бы кому-то не нравилось, надо выявить аккуратно, не толпами, всех подстрекателей и провокаторов", — поручил он.

При этом Лукашенко заверил, что у властей Беларуси "есть все списки их".

Напомним, в настоящее время в Беларуси продолжается политический кризис, связанный с состоявшимися 9 августа президентскими выборами, результаты которых не признала оппозиция и большинство стран Запада, а также в связи с применением властями силы против участников массовых акций протеста. Сейчас в стране идут акции протеста и забастовки.