Политика 30 минут назад

Путин разрешил россиянам голосовать на выборах по почте

Глава РФ подписал закон о возможности дистанционного голосования на выборах в России

Владимир Путин. Фото: РИА Новости Владимир Путин. Фото: РИА Новости
Владимир Путин. Фото: РИА Новости

Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий возможность дистанционного голосования, в том числе по почте, на всех уровнях выборов.

Закон опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, сообщает "Интерфакс-Украина".

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В частности, законом вводится понятие "дистанционное электронное голосование" (голосование без использования бюллетеня, изготовленного на бумажном носителе, с использованием специального программного обеспечения).

Устанавливается, что при проведении выборов в органы государственной власти, местного самоуправления, регионального или местного референдума в случаях и порядке, которые установлены ЦИК России, может быть предусмотрена возможность голосования избирателей, участников референдума по почте, а также дистанционное электронное голосование.

Также поправки предусматривают возможность досрочного голосования на всех уровнях выборов, в том числе, на выборах президента.

Целями такого голосования, как отмечается, должно стать "создание условий для защиты здоровья избирателей, а также удобства для реализации гражданами РФ избирательных прав".

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Напомним, 10 марта 2020 года Государственная дума РФ приняла поправку к Конституции России об отмене ограничения на число президентских сроков — за нее проголосовали 380 депутатов, 43 — против, один воздержался.

Одобренная норма предполагает обнуление президентских сроков и "применяется к лицу, занимавшему и (или) занимающему должность президента РФ", тем самым не исключая для него возможность вновь занимать должность главы государства.

Таким образом, принятая поправка позволит президенту России Владимиру Путину переизбираться вновь после внесения изменений в Конституцию.

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