"Вечный президент": Путин подписал закон о поправках к Конституции РФ

Президент России Владимир Путин подписал закон о поправке к Конституции РФ о совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти.

Соответствующий документ опубликован на российском портале правовой информации.

Указано, что законопроект состоит из двух частей: кроме самих поправок к главам 3-8 Конституции, в нем описан порядок их принятия.

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Как отмечается, поправки вступают в силу после всенародного голосования, а порядок их принятия после официальной публикации закона.

Таким образом, сейчас Путин утвердил только процессуальную часть кампании. Это стало возможно после того, как законопроект одобрили заксобрания всех 85 регионов.

Согласно президентским поправкам, после подписания документа, его рассмотрит Конституционный суд России.

Если КС сочтет, что внесенные изменения соответствуют положениям первой, второй и девятой главы Основного закона, в РФ пройдет всенародное голосование, которое назначено на 22 апреля.

Для того, чтобы изменения окончательно вступили в силу, их должны поддержать больше половины участников голосования.

Напомним, 10 марта 2020 года Государственная дума РФ приняла поправку к Конституции России об отмене ограничения на число президентских сроков — за нее проголосовали 380 депутатов, 43 — против, один воздержался.

Одобренная норма предполагает обнуление президентских сроков и "применяется к лицу, занимавшему и (или) занимающему должность президента РФ", тем самым не исключая для него возможность вновь занимать должность главы государства.

Таким образом, принятая поправка позволит президенту России Владимиру Путину переизбираться вновь после внесения изменений в Конституцию.