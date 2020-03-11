Путин: США хотят держать Украину под контролем на деньги России

Власти США хотят держать Украину под "внешним управлением", но так, чтобы платила за это Россия.

Об этом заявил президент РФ в интервью ТАСС для спецпроекта "20 вопросов Владимиру Путину".

Именно этим желанием, по словам Путина, объясняются действия США, направленные на то, чтобы не дать достроить газопровод "Северный поток-2".

"То есть они Украину обхаживают и взяли ее под внешнее управление, но хотят, чтобы Украина существовала, в том числе, и за наши деньги. Сами не хотят им деньги давать. За счет транзитных денег, чтобы Украина хоть чего-то там получала от нас", — сказал Путин.

"Ладно, мы согласны", — добавил президент.

По его словам, потребление газа в Европе растет, а потому Россия и дальше будет вести ее транзитные поставки через Украину, хотя и в меньшем объеме.

Путин напомнил, что соответствующий договор с Украиной уже подписан, а значит введенные против "Северного потока-2" санкции США должны снять.

"А если санкции останутся, остается только один побудительный мотив. Какой? Обеспечить конкурентные преимущества для своего сжиженного газа", — отметил российский президент.

Он считает, что такие действия США ведут в своих корыстных интересах, невзирая на вред, который причиняется европейским потребителям газа.

Также Путин подчеркнул, что не может согласиться с мыслью о неком превосходстве американцев и тем, что у них якобы есть чуть ли не эксклюзивные права на весь мир.

"Господь всех создал одинаковыми с одинаковыми правами", — сказал глава РФ.

Текущие отношения с США президент России оценивает по пятибалльной шкале как "где-то между двойкой и тройкой", но все-таки "ближе к тройке".

Напомним, санкции против компаний, участвующих в строительстве "Северного потока-2", были заложены в оборонном бюджете США. Это привело к тому, что швейцарская Allseas, которая занималась прокладкой труб, заявила о приостановке работ.

В "Газпроме" после этого сообщили, что газопровод планируется ввести в эксплуатацию в конце 2020 года.

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Ранее Государственная дума РФ приняла поправку к Конституции России об отмене ограничения на число президентских сроков. В частности, одобренная норма предполагает обнуление президентских сроков и "применяется к лицу, занимавшему и (или) занимающему должность президента РФ", тем самым не исключая для него возможность вновь занимать должность главы государства.

Таким образом, принятая поправка позволит президенту России Владимиру Путину переизбираться вновь после внесения изменений в Конституцию.