Путин разразился примирительными речами в адрес Украины

Президент Российской Федерации Владимир Путин в интервью ТАСС положительно ответил на вопрос о возможности договориться "о мире, о дружбе" с украинским коллегой Владимиром Зеленским, передает РБК.

По информации агентства, глава государства-агрессора заявил при этом, что у него якобы "вызывают вопросы планы Киева по пересмотру Минских соглашений по Донбассу".

"Надежда умирает последней, есть (вероятность договориться — Delo.ua). Но, к сожалению, вот он приехал из Парижа и начал говорить о том, что надо пересматривать Минские соглашения. Это вызывает вопросы", — заявил Путин.

Президент РФ также напомнил, что "тем не менее Москве и Киеву удалось договориться по поставкам газа, а также по обмену пленными, в результате которого 7 сентября в Украину вернулись моряки, захваченные в ноябре 2018 года в Керченском проливе, и режиссер Олег Сенцов, незаконно осужденный в России на 20 лет за якобы организацию терактов в Крыму.

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Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Россия готова "думать" над уточнением текста Минских договоренностей, а прекращение войны на Донбассе станет победой и для самой РФ.

Напомним, 9 декабря 2019 года в Париже состоялась встреча лидеров стран "нормандского формата" — Украины, Франции, Германии и РФ. Участие в ней приняли Владимир Зеленский, Эмманюэль Макрон, Ангела Меркель и Владимир Путин. Они, в частности, поддержали обмен удерживаемых лиц по формуле "всех на всех" до конца 2019 года.