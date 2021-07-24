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Санкции СНБО: в Молдову выдворили криминального авторитета из санкционного списка

Он орудовал на территории Одесской и Николаевской областей

Фото: МВД Фото: МВД
Фото: МВД

Правоохранители выдворили в Молдову с запретом въезжать на территорию Украины одного из криминальных авторитетов из санкционного списка Совета нацбезопасности и обороны (СНБО), который орудовал на территории Одесской и Николаевской областей.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

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"Чтобы лишить криминального авторитета возможности осуществлять преступное влияние на своих "подчиненных", оперативники управления стратегических расследований в Одесской области Нацполиции совместно с работниками Государственной миграционной службы Украины принудительно вернули его в Молдову. Кроме этого, "авторитету" запрещено въезжать на территорию Украины", — говорится в сообщении.

Указано, что 38-летний гражданин другой страны попал под санкции, введенные в отношении субъектов повышенного преступного влияния решением СНБО.

"Мужчина, имея связи в криминальной среде, контролировал деятельность этнических преступных групп, которые "специализировались" на имущественных преступлениях, в частности вымогательствах, на территории Одесской и Николаевской областей", — доложили правоохранители.

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Напомним, 14 мая 2021 года стало известно, что Совет национальной безопасности и обороны вводит специальные санкции в отношении лиц, которые имеют статус "вор в законе".

21 мая президент Владимир Зеленский ввел в действие решение о применении персональных санкций против 674 боевиков, оккупантов и "воров в законе" и 138 компаний.

Вскоре криминального авторитета из санкционного списка СНБО, который ранее был "смотрящим" за Лубнами, выдворили в Россию.

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