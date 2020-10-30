СБУ разогнала самопровозглашенный "Хмельницкий горсовет Республики Украина"

Служба безопасности Украины заявляет, что задокументировала противоправную деятельность организованной группы, участники которой пытались создать в Хмельницком фейковый городской совет "для расшатывания общественно-политической ситуации в регионе". Об этом говорится в сообщении спецслужбы.

По предварительной версии следствия, участники группы, в которую входило более десяти человек, провели собрание, где создали так называемый "орган местного самоуправления Республики Украина "Хмельницкий городской совет".

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"Они избрали "председателя" и "депутатов" псевдообразования и провозгласили ликвидацию действующего органа местного самоуправления — Хмельницкого городского совета. Для имитации легитимности злоумышленники также разработали и подписали учредительные документы фейковых организации", — сказано в сообщении.

Оперативники и следователи СБУ установили, что организатор группы распространял в соцсетях информацию с призывами присоединиться к "новосозданному горсовету" для осуществления реального, по его мнению, самоуправления.

В ходе ряда обысков по местам проживания фигурантов и по месту проведения фейкового учредительного собрания правоохранители обнаружили документы, подтверждающие противоправную деятельность.

Открыто производство по статье 109 Уголовного кодекса (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти). Продолжается расследование для привлечения к ответственности всех причастных к указанной деятельности.

Напомним, ранее полиция Сумской области прикрыла самопровозглашенный избирком, проводивший выборы в ликвидированный сельсовет.