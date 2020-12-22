Общество 10 минут назад

СБУ задержала коммерсанта, пытавшегося подкупить чиновников Минспорта за 2 млн грн

Бизнесмен был участником и победителем многих конкурсов на поставки продукции для нужд национальных сборных Украины

Фото: Facebook/СБУ Фото: Facebook/СБУ
Фото: Facebook/СБУ

Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила предпринимателя, который предложил чиновникам одного из государственных предприятий, подчиненных Министерству молодежи и спорта, взятку за незаконное изменение условий тендеров.

Как сообщает пресс-центр СБУ, бизнесмен был участником и победителем многих конкурсов на поставки продукции для нужд национальных сборных Украины. Однако его товары не соответствовали качественным характеристикам, или он не мог вовремя обеспечить поставки.

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Общая сумма неправомерной выгоды, которую он предложил чиновникам "за закрытие глаз", составила более 2 млн грн.

Кроме этого, сотрудники спецслужбы установили, что злоумышленник также использовал механизм так называемого "тендерного троллинга".

В частности, подконтрольные дельцу коммерческие структуры участвовали в конкурсных торгах с аномально низкими ценовыми предложениями. Но, фактически, организатор вообще не имел товаров, которые были предметом закупок.

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После этого коммерсант выходил на легальных производителей продукции, в которых он выиграл тендер, и предлагал продать ему продукцию по ценам ниже себестоимости. В других случаях злоумышленник предлагал "откупиться" от него за отказ от победы в торгах.

В рамках начатого уголовного производства правоохранители задержали фигуранта и его сообщника при попытке передать чиновникам пакет фальсифицированной документации. Решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении по части 3 статьи 369 Уголовного кодекса Украины.

Продолжается досудебное следствие. Операция по разоблачению сделки проводилась Главным управлением контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры № 7.

Напомним, в Николаеве Служба безопасности Украины поймала на предложении взятки представительницу межрегиональной коммерческой структуры, фигурирующей в уголовных процессах по хищению денег госбюджета. 

 

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