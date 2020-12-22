СБУ задержала коммерсанта, пытавшегося подкупить чиновников Минспорта за 2 млн грн

Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила предпринимателя, который предложил чиновникам одного из государственных предприятий, подчиненных Министерству молодежи и спорта, взятку за незаконное изменение условий тендеров.

Как сообщает пресс-центр СБУ, бизнесмен был участником и победителем многих конкурсов на поставки продукции для нужд национальных сборных Украины. Однако его товары не соответствовали качественным характеристикам, или он не мог вовремя обеспечить поставки.

Общая сумма неправомерной выгоды, которую он предложил чиновникам "за закрытие глаз", составила более 2 млн грн.

Кроме этого, сотрудники спецслужбы установили, что злоумышленник также использовал механизм так называемого "тендерного троллинга".

В частности, подконтрольные дельцу коммерческие структуры участвовали в конкурсных торгах с аномально низкими ценовыми предложениями. Но, фактически, организатор вообще не имел товаров, которые были предметом закупок.

Читайте также: Адвокат обвинил министерство юстиции в пособничестве рейдерам

После этого коммерсант выходил на легальных производителей продукции, в которых он выиграл тендер, и предлагал продать ему продукцию по ценам ниже себестоимости. В других случаях злоумышленник предлагал "откупиться" от него за отказ от победы в торгах.

В рамках начатого уголовного производства правоохранители задержали фигуранта и его сообщника при попытке передать чиновникам пакет фальсифицированной документации. Решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении по части 3 статьи 369 Уголовного кодекса Украины.

Продолжается досудебное следствие. Операция по разоблачению сделки проводилась Главным управлением контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры № 7.

Напомним, в Николаеве Служба безопасности Украины поймала на предложении взятки представительницу межрегиональной коммерческой структуры, фигурирующей в уголовных процессах по хищению денег госбюджета.