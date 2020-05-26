Минюст помог рейдерам захватить Ракитнянский карьер — СМИ

Чиновники Министерства юстиции своими действиями могли способствовать незаконной передаче Ракитнянского карьера рейдерам, пишет на своей странице в Facebook юрист Владислав Власюк, сообщают "Українські Новини".

По его словам, рейдерская схема была реализована профессионально. Как сообщается в СМИ, в октябре регистраторы Ярослав Симоник, Роман Мируцкий и Елена Науменко сменили собственников ООО "Рокитнянский гранкарьер" (Киевская область). Действовали они согласно такой схеме: по документам о залоге 2012 года с предприятия был снят арест и разблокирована возможность его передачи (это сделал Ярослав Симоник), а затем через два хода были сменены владельцы.

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Без прав на предприятие остались Елизавета Гайсаева и Сергей Шарава, а их место во владельцах и бенефициарах заняло ООО "Гранит Инвест-Рокитное". Елизавета Гайсаева со своей стороны подтвердила такой ход событий и рассказала подробности захвата предприятия.

В комментарии Українським Новинам изданию она рассказала, что подала жалобу на действия регистраторов еще в феврале, но время рассмотрения затягивалось.

Спустя длительное время после передачи жалобы, Елизавета Гайсаева смогла добиться ответа о ее судьбе. В министерстве ей сказали, что в связи с карантином они жалобы не рассматривают. Но в то же время, говорит Елизавета Гайсаева, на сайте Минюста появлялись результаты рассмотрения жалоб, поданных позже.

Через 2 месяца в Министерстве ответили, что жалобу направили в Центральное межрегиональное управление юстиции в городе Киеве. Оказалось, что туда направили для рассмотрения только одну из трех частей поданной жалобы, о незаконном снятии ареста, еще две части направились в Центрально-западное межрегиональное управление юстиции, которое находится в Хмельницком.

Спустя некоторое время, из Минюста сообщили, что назначили дату рассмотрения жалобы, но под предлогом карантина запретили присутствовать на ее рассмотрении. А затем сообщили о том, что отказали в удовлетворении жалобы, поскольку обнаружили иск Елизаветы Гайсаевой.

"Так я и узнала о существовании иска", — говорит она. Елизавета Гайсаева заявляет, что ни она, ни ее деловой партнер не подавали иск, поскольку они знакомы с процедурами и понимали, что наличие иска может затянуть процесс рассмотрения жалоб.

Елизавета Гайсаева ознакомилась с материалами дела в суде и уверяет — подпись на документах не ее, иск был подан неизвестными третьими лицами от имени Елизаветы Гайсаевой и ее партнера, 4 мая, а уже 5 мая утром рассмотрен. Определение об открытии судебного производства представитель ответчика в тот же день принес на заседание антирейдерской коллегии Минюста, что и стало причиной отказа в удовлетворении жалобы.

Предпринимательница предполагает, что так затянулось рассмотрение жалобы из-за того, что от нее ожидали взятку.

"А когда никто не пришел, они разделили жалобы и оперативно все сделали", — говорит она.

Владислав Власюк предполагает, что в Минюсте тянули с рассмотрением жалобы, после чего безосновательно отказали реальному собственнику в защите его прав. Заподозрить неладное в деле чиновникам не помогла ни хорошо известная Ольге Онищук фамилия регистратора Симоныка, ни "свежее" определение об открытии производства. Такое возможно либо в следствие некомпетентности, либо умышленно.

Адвокат призвал ряд официальных лиц, в том числе главу Минюста Дениса Малюську, а также его первого заместителя Евгения Горовца прокомментировать ситуацию с прикрытием министерством "черных" регистраторов. Последний в комментариях к посту высказался о правильности данного решения антирейдерской коллегии и пояснил, что в ведомстве страдают от кадрового голода, что влияет на сроки рассмотрения. В комментариях, однако, привели пример рассмотрения Минюстом похожей жалобы в срок менее месяца. Кроме того, господин Горовец заметил, что подобные "искусственно" созданные суды всегда мешают Минюсту помочь собственнику.

Отметим, Елизавета Гайсаева владеет предприятием с 2015 года, за это время его смогли реанимировать, выкупить проблемные кредиты, выплатить в бюджет 3,5 млн грн и сохранить более 100 рабочих мест в районе.