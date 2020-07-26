Шестой саммит Восточного партнерства: какие вопросы хотят рассмотреть

Премьер-министр Денис Шмыгаль во время рабочего визита в Брюссель рассказал, какие вопросы должны быть рассмотрены на шестом саммите Восточного партнерства.

Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров.

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Указано, что в ходе встречи глава правительства выразил надежду, что в ближайшее время удастся начать работу над Общей декларацией Шестого саммита Восточного партнерства.

По мнению премьер-министра, новая повестка дня саммита Восточного партнерства на период после 2020 года должна содержать следующие ключевые задачи:

- начало дополнительного формата диалога "ЕС + 3 ассоциированных партнера";

- усиление сотрудничества в сфере безопасности;

- постепенная интеграция партнеров во внутренний рынок ЕС;

- распространение на партнеров преимуществ Единого цифрового рынка и снижение тарифов на роуминг с ЕС;

- доступ к Общей зоне платежей в евро (SEPA);

- заключение соглашений об оценке соответствия и приемлемости промышленных товаров (ACAA).

Кроме того, Шмыгаль подчеркнул, что стороны должны приложить максимум усилий для реализации тех задач с "20 достижений до 2020 года", которые до сих пор остаются невыполненными.

"Я говорю о подписании Соглашения о совместном авиационном пространстве. Необходимо найти возможность подписать это соглашение с Украиной как можно скорее", — подчеркнул он.

Глава правительства также отметил, что рассчитывает на поддержку Европейской комиссии в этом вопросе.

"Это будет способствовать дальнейшему развитию украинской авиационной отрасли, увеличению количества полетов и пассажирских перевозок", — считает премьер.

Как сообщалось, в Европейском Союзе обеспокоены изменениями в законе о госзакупках, с тем, чтобы ограничить доступ к публичным закупкам для продукции машиностроения, если хотя бы часть компонентов не будет произведена в Украине.

В то же время глава украинского правительства пообещал изменить законопроект, нарушающий ассоциацию Украины с Евросоюзом.