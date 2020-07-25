Евросоюз обеспокоен готовящимися изменениями в украинский закон о госзакупках

В Европейском Союзе обеспокоены изменениями в законе о госзакупках, с тем, чтобы ограничить доступ к публичным закупкам для продукции машиностроения, если хотя бы часть компонентов не будет произведена в Украине.

Об этом со ссылкой на данные представительства Евросоюза в Киеве сообщает DW.

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В частности, позиция дипломатической миссии такова, что эти документы однозначно будут нарушать принцип недискриминации, заложенный в Соглашении об ассоциации между Украиной и ЕС, а также в обязательствах Украины в рамках Всемирной торговой организации.

"Хотя желание поддержать отечественную промышленность понятно, особенно учитывая экономические трудности из-за пандемии СOVID-19, есть другие способы это делать, не нарушая принципов свободной конкуренции в отношениях со странами ЕС и другими членами ВТО", — подчеркнули в представительстве ЕС.

Напомним, 21 июля Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении проект закона, который предусматривает преференции для отечественного машиностроения во время закупок.

Вскоре вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис, который является ответственным за экономические вопросы, обсудил с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем проект закона о госзакупках, принятый в первом чтении.

При этом глава украинского правительства пообещал изменить законопроект, нарушающий ассоциацию Украины с Евросоюзом.