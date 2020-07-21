Промышленность 1 час назад

Рада поддержала в первом чтении законопроект о локализации

Потребность в модернизации за указанными направлениями в госзакупках оценивается в 150 млрд грн в ближайшие 5 лет

Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона №3739 "О внесении изменений в Закон Украины "О публичных закупках" относительно создания предпосылок для устойчивого развития и модернизации отечественной промышленности".

За проголосовали 248 депутатов, против — 15 , воздержались — 37.

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Представляя данный законопроект в зале, глава парламентского комитета по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха заявил: "у проекта закона о локализации очень простая цель: чтобы украинское государство, заказывая заграницей локомотивы, вагоны, катера, получало назад на свои заводы от 15% до 40% от этого заказа".

По его словам, этот законопроект "о реиндустриализации нашей страны". "Он обеспечит декларацию об экономический суверенитете. Это исторический документ; украинская промышленность снова станет сильной", — подчеркнул глава экономического комитета.

В свою очередь один из его авторов, народный депутат, заместитель председателя комитета ВР по экономическому развитию Дмитрий Кисилевский сообщил, что украинские госзакупки беспрецедентно открыты.

"В ЕС и США проникновение импорта в госзакупках 5-7%, в Украине — почти 40%. У нас эпидемия коронавируса и экономический кризис. В свою очередь, законопроект обеспечит рост ВВП на 3,9% в перспективе 3-5 лет, сохранение 250 тыс. рабочих мест и создание 62,5 тыс новых рабочих мест, а также 8%-ный рост налоговых поступлений", — сказал он.

В завершении своего выступления нардеп процитировал экс-президента Польши Леха Валенсу: "Бог дал Украине землю, чтобы она могла прокормить всю Европу. Мы должны сказать Украине, что она может давать все зерно для Европы — но не машины. Машины могут производить в Польше". Я призываю всех чаще вспоминать эту позицию. И поддерживать законы, которые позволят производить локомотивы, автобусы и другую технику в Украине. Давать работу украинским гражданам", — констатировал Кисилевский.

В свою очередь нардеп Роксолана Пидласа, заместитель председателя комитета ВР по экономическому развитию, заметила, что все фракции и депутатские группы (независимо власть или оппозиция) согласны, что украинскому машиностроению нужна поддержка.

"Предложенная модель поддержки обеспечит конкуренцию украинский компаний и локализаторов продукции. От проекта закона выиграют свыше 4000 украинских компаний-производителей готовой продукции, комплектующих и материалов. Украинский рынок интересен производителей. Потребность в модернизации за указанными направлениями в госзакупках оценивается в 150 млрд грн в ближайшие 5 лет", — подчеркнула она.

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