Общество 30 минут назад

Шевченковская премия получила две награды от мировой Red Dot Award (ФОТО, ВИДЕО)

Впервые Украина получила Red Dot за бренд

Фото: пресс-служба Шевченковской премии Фото: пресс-служба Шевченковской премии
Фото: пресс-служба Шевченковской премии

Обновленная Шевченковская премия получила две награды от мировой дизайн-премии Red Dot Award в категориях Brands // Culture Institutions и Communication Design // Brand Design & Identity.Relaunch.

Об этом сообщает пресс-служба украинской премии.

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Указано, что это первый в Украине проект, который получил Red Dot за бренд.

Как отмечается, критерии, по которым жюри выбирают победителей в этой категории, — это история, идея, стратегия, ценности бренда и их дизайн-воплощение: логотип, сайт, соцсети, дизайн-награды и даже церемония вручения.

Ранее этой мировой наградой отмечали редизайн таких известных брендов, как Volkswagen, Philips, Wacom, Shkoda и другие.

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Кроме того, впервые в мире культурная институция получает Red Dot Award в категории Brands.

Известно, что перезапуском Шевченковской премии в Украине занималось креативное агентство [isdgroup] в партнерстве с TS / D Agency.

"Одна из целей перезапуска Шевченковской премии — подсветить современную украинскую культуру и ее деятелей, сделать ее заметной. А Red Dot Award — это как раз возможность обратить внимание мирового сообщества на украинскую культуру. Теперь наш проект будут выставлять в Музее дизайна в Эссене, а также на онлайновых выставках премии", — отметил стратегический директор [isdgroup] Михаил Траверсе.

Сообщается, что прием заявок на соискание Шевченковской премии стартует 1 октября 2021 года и продлится до 30 октября включительно.

Как известно, Национальная премия Украины имени Тараса Шевченко является государственной наградой Украины за выдающиеся произведения литературы и искусства, публицистики и журналистики, которые являются исключительным духовным достоянием Украинского народа, утверждают высокие гуманистические идеалы, обогащают историческую память народа, его национальное сознание и самобытность.

Решение о присуждении премии принимает президент Украины на основании предложений Комитета по Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко.

Премию присуждают авторам и исполнителям произведений, выпущенных в свет в течение последних 5 лет. Ежегодно может присуждаться не более десяти премий. Премия присуждается автору или исполнителю один раз в течение жизни. Размер денежной премии устанавливается ежегодно указом президента Украины.

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