Шевченковскую премию дали перспективным и новаторским, кино — не дали

Комитет по Национальной премии имени Тараса Шевченко объявил лауреатов. На премию претендовали авторы произведений литературы и искусства в шести номинациях: литература, музыкальное искусство, визуальные искусства, публицистика / журналистика, киноискусство и театральное искусство.

Объявляя лауреатов, председатель Шевченковского комитета Юрий Макаров отметил, что в этом году были выбраны не просто достойные произведения, но такие, которые являются магистральными, перспективными, новаторскими.

"Всі цьогорічні лауреати — енергетичні та сучасні, новаторські, відповідають баченню Тараса Шевченка як брендоутворюючого фактора", — сказал Юрий Макаров (он возглавил комитет по Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко согласно указу президента от 19 декабря 2019).

Лауреаты Шевченковской премии

Литература

Марианна Кияновская — книга стихов "Бабин Яр. Голосами".

Это своеобразные монологи жертв трагедии в Бабьем Яру или ее свидетелей. Члены комитета отметили, что книга, затрагивающая трагические события, является попыткой работы с травмой, и что она актуальна в контексте дискуссий о мемориале "Бабий Яр". В книге использованы, в частности, эскизы Ады Рыбачук и Владимира Мельниченко для проекта памятника жертвам Бабьего Яра.

Еще один лауреат в этой номинации —

Тарас Прохасько — сборник эссе "Так, але.."

Сборник стал "Книгой года-2019 BBC" (номинация "Эссеистика"). Эти истории формируют целостную тему о галицкой культуре, характеризуют наше восприятие традиций, которые мы теряем.

Публицистика/журналистика

Военный корреспондент из Полтавы Евгения Подобная - книга "Дівчата зрізають коси"

Это воспоминания 25 женщин, участвовавших в российско-украинской войне в составе Вооруженных сил Украины и добровольческих подразделений в 2014-2018 годах. Рассказы о боевых операциях на Луганщине и Донетчине, освобождении украинских городов и сел от оккупантов, военный быт, размышления о положении женщины в украинской армии. Рассказы дополнены фотографиями из зоны боевых действий.

Музыкальное искусство

Этно-хаос группа "ДахаБраха" (Марк Галаневич, Нина Гаренецкая, Елена Цибульская, Ирина Коваленко) — альбом "Шлях" (2016).

Как отмечено в аннотации к альбому, авторы посвящают его "тем, кто отдал свою жизнь за нашу свободу, тем, кто продолжает стоять на ее страже, и тем, кто идет непростым путем свободного человека, не теряя надежды.

Среди представленных на соискание премии композиторов академической музыки не оказалось кандидатов, которые могли бы пройти в финал по формальным признакам (произведения написаны давно).

Визуальные искусства

Фотохудожник Александр Гляделов - проект "Карусель" (2019).

Серия из 29 документальных фото, сделанных в детских интернатах, местах лишения свободы, тюремных больницах, в зоне боевых действий.

Фотографии Александра Гляделова очень точно свидетельствуют о нашем времени. Визуальная последовательность превращается в целостное неразрывное полотно коллективной биографии. Делая их в маргинальных зонах на темы, которые отвергаются системой и обществом как неудобные, Александр Гляделов превращает язык документа в художественный, отметила член Шевченковского комитета, художник Влада Ралко.

Проект "Карусель" , за который Гляделов получил Шевченковскую премию, можно увидеть в Довженко-центре ( Киев, ул. Васильевская, 1. Музей кино Довженко-Центра, 5-й этаж).

, за который Гляделов получил Шевченковскую премию, можно увидеть в Довженко-центре ( Киев, ул. Васильевская, 1. Музей кино Довженко-Центра, 5-й этаж). 29 февраля в 14.00 авторскую экскурсию по выставке проведет Татьяна Кочубинская, член Шевченковского комитета.

Также на выставке представлены еще два проекта, которые были номинированы на премию в этом году, — "Империя снов" Сергея Браткова и "(не) отмечены" Никиты Кадана.

Вход свободный по регистрации.

Театральное искусство

Влад Троицкий, Роман Григорив и Илья Разумейко - опера "Йов" (Iyov) (2015).

Iyov объединяет черты античной греческой драмы, барочной оперы, оратории, реквиема и постмодернистского театра. Музыка сочетает минимализм и авангард, неоклассицизм и рок. Опера вошла в десятку лучших опер в мире по версии конкурса Music Theatre Now 2018 года.

Киноискусство

Лауреат не был определен.

На победу претендовали два документальных фильма "Дом "Слово" Тараса Томенко и "Какофония Донбасса" Игоря Минаева. Председатель комитета Юрий Макаров пояснил, что представленные номинанты не соответствуют по масштабу сути премии.

Представители кинообщественности с этим мнением не согласны. Так, экс-глава Держкино Филипп Ильенко написал в fb: "Прикро, але цього року Шевченківську премію в галузі кіномистецтва не вручатимуть. Мене особисто дивує таке ставлення з боку нового складу комітету премії до кіно, яке в Україні останні роки розвивається надзвичайно потужно. Обидва номінанти — Тарас Томенко з "Будинком "Слово" та Ігор Мінаєв з "Какофонією Донбасу" були достойні цієї нагороди".

Режиссер Олесь Санин, поздравляя в fb награжденных, скептически заметил в конце своего поста: "ps. "кіна нема"- Юрій Макаров, голова Шевченківського комітету."