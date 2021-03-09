Шевченковская премия-2021 объявила победителей, награждение офлайн пройдет в мае в Каневе

В этом году на Шевченковскую премию претендовало 51 произведение в шести категориях.
Победителями Шевченковский комитет назвал:
"Журналистика и публицистика": Станислав Асеев за книгу "В изоляции".
В номинацию также попали Оксана Белозерская за "Дневник нелегального солдата" и Вахтанг Кипиани за "Дело Василия Стуса".
"Киноискусство": режиссер, сценарист, продюсер Валентин Васянович и художник-постановщик Владлен Одуденко за фильм "Атлантида".
В шорт-листе номинантов также Наталья Ворожбит за фильм "Плохие дороги".
"Литература": Оксана Луцишина за роман "Иван и Феба".
Номинанты — Владимир Рафеенко за роман "Мондегрин", Василий Махно за "Вечный календарь", Елена Герасимьюк за книгу стихов "Тюремная песня".
"Театральное искусство": Сергей Маслобойщиков (автор инсценировки, режиссер-постановщик, художник-сценограф), Наталья Рудюк (художник по костюмам), Александр Бегма (композитор) за спектакль "Verba" по мотивам драмы-феерии Леси Украинки "Лесная песня" Национального академического драматического театра имени Ивана Франко.
Среди номинантов — режиссер Андрей Билоус, хореограф-постановщик Нина Колесникова, композитор Усеин Бекиров и художник-постановщик, исполнитель главной роли Борис Орлов за спектакль "Шинель" по повести Николая Гоголя Киевского национального академического Молодого театра; режиссер Василий Вовкун, композитор Иван Небесный и художник по костюмам Анна Ипатьева за оперу "Лис Микита" Львовского национального академического театра оперы и балета имени Соломии Крушельницкой; режиссер Евгений Лавренчук за оперу "LaTraviata" Одесского национального академического театра оперы и балета.
"Визуальное искусство": Борис Михайлов за проект "Испытание смертью".
Среди номинантов — Матвей Вайсберг за выставку в музее Ханенко, Василий Семенюк за графическое оформление книги "Кобзарь" и цикл живописно-графических произведений "Мой Шевченко", Анатолий Федирко по арт-проект "Арт фабрика им.prof.К.Малевича".
Музыкальное искусство": агентство "Ухо" - Александра Андрусик, Евгений Шимальский и Екатерина Сула — за проект "Архитектура голоса".
Номинантами в этой категории являются Александр Козаренко за цикл концертов музыки Николая Лысенко, Анатолия Кос-Анатольского и Бориса Лятошинского.
Церемония вручения наград в этом году состоится в Каневе в мае.
- Национальная премия Украины имени Тараса Шевченко является государственной наградой Украины за выдающиеся произведения литературы и искусства, публицистики и журналистики которые являются исключительным духовным достоянием Украинского народа, утверждают высокие гуманистические идеалы, обогащают историческую память народа, его национальное сознание и самобытность.
- Решение о присуждении премии принимает президент Украины на основании предложений Комитета по Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко
- Премию присуждают авторам и исполнителям произведений, выпущенных в свет в течение последних пяти лет. Ежегодно может присуждаться не более десяти премий. Премия присуждается автору или исполнителю один раз в течение жизни. Размер денежной премии устанавливается ежегодно указом Президента Украины.