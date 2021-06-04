Скандал в Ужгороде: под видом студентов массово сдавали экзамены другие люди (ФОТО, ВИДЕО)

В Ужгородском национальном университете полицейские вместе с представителями Центра тестирования при Министерстве здравоохранения выявили массовую сдачу тестовых экзаменов "Крок 2" выпускниками вузов вместо действующих студентов, проведенную путем подлога документов.

Как сообщает Главное управление полиции в Закарпатской области, в рамках мероприятий по противодействию нелегальной миграции оперативники отдела миграционной полиции 2 июня наведались с проверкой в ​​университет, где обучается немало иностранных граждан.

В результате полицейские совместно с представителями Центра тестирования при Минздраве прекратили и задокументировали факт махинаций с документами.

"По заранее продуманной схеме вместо настоящих студентов-медиков экзамен пришли сдавать другие юноши и девушки. Именно их фото были вклеены в паспорта вместо настоящих фотографий. Соответственно, экзамен фактически сдавали одни лица, а юридически баллы должны были зачислиться на имя других лиц, то есть действующих студентов университета", — рассказали в полиции.

Сотрудники отдела миграционной полиции совместно со следователями провели документирование преступления, опросив всех фигурантов. Кроме того, полицейские проверяют причастность к махинациям преподавателей и администрацию учебного заведения.

Следователи областного главка открыли производство по части 3 статьи 358 Уголовного кодекса (подделка документов). При этом в полиции указывают, что признаки преступления обнаружили в действиях 20 студентов.

В то же время сам Центр тестирования при Минздраве сообщил, что из 120 будущих врачей-стоматологов, которые должны были сдавать экзамен в Ужгороде, 35 студентов пытались привлечь за вознаграждение интернов и бывших выпускников университетов.

Отмечается, что переклейку фото в паспортах на изображения подставных лиц обнаружили именно сотрудники Центра тестирования, которые и сообщили об этом правоохранителям, после чего на место и прибыли сотрудники миграционной полиции со следователями. Паспорта, имеющие признаки подделки, были изъяты.

В Центре тестирования подчеркивают, что и в дальнейшем будут предпринимать все максимально возможные меры для предотвращения мошенничества со стороны студентов во время сдачи экзаменов "Крок".