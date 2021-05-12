Общество 20 минут назад

ГБР задержало двух закарпатских налоговиков, вымогавших у бизнесмена взятку в 250 тысяч

Чиновники ГНС предложили освободить предпринимателя от уплаты 1 млн грн налогов

Фото: ГБР
Фото: ГБР
Фото: ГБР
Фото: ГБР
Фото: ГБР
Фото: ГБР
Фото: ГБР
Фото: ГБР

Государственное бюро расследований 12 мая задержало двух работников Главного управления Государственной налоговой службы в Закарпатской области, которые, действуя по предварительному сговору, требовали у предпринимателя неправомерную выгоду за освобождение от уплаты значительной суммы налогов.

Как говорится в сообщении ГБР, начальник отдела и главный государственный ревизор-инспектор управления требовали 250 тысяч грн от субъекта хозяйственной деятельности за освобождение от уплаты 980 тысяч грн налога, а также сопутствующих штрафных санкций.

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Они были задержаны во время получения части взятки в сумме 180 тысяч грн. Сейчас решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении в вымогательстве и получении неправомерной выгоды, совершенном по предварительному сговору группой лиц (часть 3 статьи 368 Уголовного кодекса), а также об избрании в отношении них меры пресечения.

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Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет Офис генерального прокурора, оперативное сопровождение — Главное оперативное управление ГБР.

Напомним также, что в конце октября ГБР поймало руководителя Главного управления противодействия экономическим правонарушениям Государственной фискальной службы во время получения половины из требуемой взятки в 200 тысяч долларов.

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