Закарпатская полиция будет "ловить на живца" не уступающих дорогу скорой помощи

В течение недели в Закарпатской области будет проводиться эксперимент, в рамках которого за автомобилем скорой помощи будет следовать авто патрульной полиции.

Таким образом, как отмечает пресс-служба Министерства внутренних дел, в регионе будут фиксировать нарушителей, которые не уступают дорогу медикам.

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"Это происходит потому, что водители не реагируют на сигналы и не уступают дорогу медикам, блокируют проезды или паркуют свои транспортные средства в неположенных местах", — говорят в ведомстве.

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В МВД подчеркивают недопустимость того, чтобы чье-то нарушение правил стоило кому-то жизни. При этом подробности упомянутой акции патрульной полиции в сообщении не раскрываются.

Напомним, что в марте в Украине начали действовать новые штрафы для водителей, в частности, ужесточено наказание за вождение в пьяном виде.

Отметим также, что ранее Верховная Рада приняла закон, предусматривающий возможность для водителей иметь при себе лишь электронные документы на машину и передавать для проверки именно их в приложении "Дія".