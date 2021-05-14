Закарпатская полиция будет "ловить на живца" не уступающих дорогу скорой помощи

В течение недели в Закарпатской области будет проводиться эксперимент, в рамках которого за автомобилем скорой помощи будет следовать авто патрульной полиции.
Таким образом, как отмечает пресс-служба Министерства внутренних дел, в регионе будут фиксировать нарушителей, которые не уступают дорогу медикам.
"Это происходит потому, что водители не реагируют на сигналы и не уступают дорогу медикам, блокируют проезды или паркуют свои транспортные средства в неположенных местах", — говорят в ведомстве.
В МВД подчеркивают недопустимость того, чтобы чье-то нарушение правил стоило кому-то жизни. При этом подробности упомянутой акции патрульной полиции в сообщении не раскрываются.
Напомним, что в марте в Украине начали действовать новые штрафы для водителей, в частности, ужесточено наказание за вождение в пьяном виде.
Отметим также, что ранее Верховная Рада приняла закон, предусматривающий возможность для водителей иметь при себе лишь электронные документы на машину и передавать для проверки именно их в приложении "Дія".