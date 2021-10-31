Политика 1 час назад

Терехов победил на выборах мэра Харькова — результаты экзитполов

Действующий секретарь горсовета получил более 50% голосов избирателей

Игорь Терехов займет кресло мэра Харькова - результаты экзитполов Игорь Терехов займет кресло мэра Харькова - результаты экзитполов
Игорь Терехов займет кресло мэра Харькова - результаты экзитполов

Второй тур на выборах городского головы Харькова не потребуется и Игорь Терехов станет мэром Харькова, так как, по данным экзитполов, за него проголосовали более 50% избирателей.

По данным экзитпола компании "Нью Имидж Маркетинг Групп", за Игоря Терехова отдали свои голоса 53,8% избирателя.

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На втором месте бывший глава Харьковской ОГА Михаил Добкин, за которого отдали свои голоса 24,5% избирателей. 

На третьем месте кандидат от партии Порошенко "Евросолидарность" Александр Скорик — 6, 7%.

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На четвёртом месте лидер харьковской ячейки ультраправой партии "Нацкорпус" Константин Немичев — 5,3% Далее идут Алина Мустафаева — депутат горсовета от "Слуги народа" (3,4%), кандидат от Партии Шария Владимир Плетнев (3,3%), самовыдвиженец Денис Ярославский (1,5%).

Выборы мэра Харькова завершились в один тур: данные экзит-пола

По данным опроса центра "Социальный мониторинг" побеждает Игорь Терехов — 51,9%. На втором месте Михаил Добкин — 27,6%. На третьем месте Александр Скорик — 6%. На четвёртом месте Константин Немичев — 5,1%. Далее идут Алина Мустафаева -  3%, Владимир Плетнев  — 2,5%, Денис Ярославский 1,4%.

Игорь Терехов баллотировался от "Блок Кернеса — Успешный Харьков". Он родился в Харькове в 1967 году и окончил инженерно-строительный институт по специальности "Промышленное и гражданское строительство". Позже получил еще одно образование в Харьковском институте управления при Президенте Украины.

С 1999 года по 2006 год занимал пост главы управления по вопросам предпринимательства. Параллельно был начальником управления потребительского рынка Харьковского городского совета. С 2007 года — заместитель председателя ХОГА Арсена Авакова, а с 2010 года — заместитель мэра Харькова Геннадия Кернеса.

Напомним, в Харькове выборы были назначены после того, как избранный в 2020 году большинством голосов Геннадий Кернес скончался от последствий коронавируса.

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