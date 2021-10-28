Выборы мэра Харькова: кто поборется за кресло Кернеса и будет ли второй тур

В ближайшее воскресенье, 31 октября, состоятся выборы мэра Харькова. Год назад на этот пост избрали Геннадия Кернеса, но спустя несколько недель после голосования он скончался. В нынешней гонке за кресло городского головы будут бороться десять человек, но, если верить социологическим исследованиям, очевидных лидера всего два.

Корреспондент Delo.ua Илья Требор отвечает на ключевые вопросы о харьковских выборах: почему они проходят, как харьковчане будут голосовать в условиях надвигающегося карантина, кто значится среди основных кандидатов и кто из них ведет в предвыборной гонке, а также почему обратить внимание на голосование нужно не только жителям города.

Почему Харьков голосует опять?

В октябре 2020 года в Украине состоялись местные выборы. Впервые в истории украинцы выбирали городских (сельских или поселковых) голов, депутатов городских (сельских или поселковых) советов, депутатов районных и областных советов в экстремальных эпидемиологических условиях из-за второй волны COVID-19. Харьков не стал исключением. Тогда 65,8% избирателей отдали своих голоса за действующего мэра Геннадия Кернеса, который руководил городом с 2010 года.

Сам Кернес в день голосования был за пределами страны — градоначальник тяжело перенес коронавирус и лечился в берлинской клинике "Шарите". Не вернулся он и после объявления результатов и даже на заседании горсовета, где должен был дать присягу, не присутствовал. В итоге 9 декабря Кернеса объявили мэром, но в ночь с 16 на 17 декабря он скончался от инсульта.

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Первого января 2021 года секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов, который стал исполняющим обязанности городского головы, попросил назначить внеочередные выборы мера. По закону они могли состояться только в последнее воскресенье марта или последнее воскресенье октября. До конца января Верховная Рада так и не получила свидетельство о смерти Кернеса, а Харьковский горсовет только в конце февраля прекратил его полномочия. В итоге парламент назначил день голосования на 31 октября.

Как пройдут выборы в карантин?

Избирательный участки в воскресенье традиционно откроются в 8:00, а закроются в 20:00. Результаты должны быть известны не позже 12 ноября этого года. Еще через пять дней в средствах массовой информации должно состояться официальное оглашение итогов выборов. Если же ни один из кандидатов не получит больше 50% голосов, то харьковчан ждет второй тур. Он должен быть проведен не позже, чем через 21 день после первого дня голосования (воскресенье, 21 ноября).

Чтобы получить бюллетень в день голосования нужно показать удостоверение личности — паспорт-книжку, ID-карту, военный билет для военнослужащих или временно удостоверение гражданина Украины. В самом бюллетене будет список всех кандидатов в алфавитном порядке и краткими сведениями о них. Напротив фамилии своего кандидата необходимо будет поставить отметку. При порче документа избиратель может попросить члена комиссии на участке заменить бюллетень на новый.

Отдельно стоит упомянуть и коронавирусные ограничения. По состоянию на 27 октября в Украине обнаружили 22,5 тысяч новых случая COVID-19. При этом Харьковская область остается в лидерах — за последние сутки, по данным Министерства здравоохранения, там подтвердили свыше 1600 новых случаев. И хотя в области пока не установлен "красный" уровень эпидемиологической опасности, шанс на жесткий локдаун высок.

Впрочем, по словам директора департамента здравоохранения Харьковской областной государственной администрации Максима Хаустова, на ход голосования это не повлияет. Чиновник подчеркнул — законодательство позволяет проводить избирательный процесс в красной зоне.

По словам заместителя городского головы Светланы Горбуновой-Рубан перед началом работы все члены избирательных комиссий пройдут тестирование. В случае положительного результата больных заменят. Больные коронавирусом пациенты будут голосовать в больницах, а те, кто находиться на самоизоляции дома смогут написать заявление и приложить к нему документ из поликлиники. В этом случае по их адресу также придут члены избирательной комиссии.

Кандидаты в мэры: преемник, Добкин и претендент от "ЕС"

В общей сложности документы в Харьковскую городскую территориальную избирательную комиссию подали 13 кандидатов. Но вскоре горизбиркому пришлось отменить регистрацию троих человек — депутат Харьковского облсовета Валерий Говоров, блогер Александр Кондрусик и руководитель "Партии пенсионеров" Николай Кукурика сняли свои кандидатуры. Таким образом в выборах принимают участие десять кандидатов, но сосредоточиться стоит на пятерых — рейтинг остальных находится ниже статистической погрешности.

Отдельно нужно упомянуть и тот факт, что пропрезидентская партия "Слуга народа" не стала выдвигать своего кандидата в мэра. Глава фракции "СН" в Верховной Раде Давид Арахамия отметил, что в их команде нет сильной кандидатуры. Председатель партии Александр Корниенко добавил — они не будут поддерживает ни одного из тех, кто уже изъявил желание принять участие в гонке.

Среди кандидатов в первую очередь стоит вспомнить действующего и.о мэра Игоря Терехова, который баллотируется от "Блок Кернеса — Успешный Харьков". Терехов родился в Харькове в 1967 году и окончил инженерно-строительный институт по специальности "Промышленное и гражданское строительство". Позже получил еще одно образование в Харьковском институте управления при Президенте Украины.

С 1999 года по 2006 год занимал пост главы управления по вопросам предпринимательства. Параллельно был начальником управления потребительского рынка Харьковского городского совета. С 2007 года — заместитель председателя ХОГА Арсена Авакова, а с 2010 года — заместитель мэра Харькова Геннадия Кернеса.

Самовыдвиженцем идет известный политик Михаил Добкин. Он родился в 1970 году, окончил университет внутренних дел и экономический университет Кузнеца. В Харьковский городской совет он попал в 1998, когда его избрали депутатом. Также Добкин был народным депутатом IV и VIII созывов (2002-2006, 2014-2019 годы). Помимо этого политик с 2006 по 2010 год занимал пост мэра Харькова, в 2010-2014 годах — председателя Харьковской ОГА.

Добкин принимал участие и в президентских выборах 2014 году, набрав немногим больше 3% голосов. Летом 2020 года он заявил, что всерьез планирует побороться за пост мэра Киева, однако позже признался — заявления эти он делал, чтобы "потроллить" Виталия Кличко. В итоге Добкин даже начал предвыборную компанию на местных выборах в 2020, чтобы занять пост мэра, но отказался от участия в пользу Геннадия Кернеса.

Другим кандидатом является депутат Харьковского горсовета Александр Скорик, возглавляющий фракцию "Европейской солидарности". Он родился в 1975 году, окончил Харьковский национальный аграрный университет Докучаева по специальности "агроном" и Харьковский региональный институт государственного управления Национальной академии государственного управления при президенте Украины. С 2017 года работает генеральным директором мясокобмината "Мясной" в Богодухове (Харьковская область).

Самовыдвиженцем на выборы идет юрист Денис Ярославский, который родился в 1982 году. Он окончил Харьковский институт бизнеса и менеджмента по специальности "Финансы" и Харьковский национальный университет внутренних дел по специальности "Право". Баллотировался в народные депутаты в 2019 году и в Харьковский горсовет на местных выборах 2020, однако в обоих случаях потерпел поражение. Отметим, что ранее Ярославский работал в МВД Харьковской и Киевской областей. Например, в 2015 году возглавил Обуховское отделение полиции Киевской области ,а в 2016 году — Голосеевское районное управление полиции столицы.

Наконец, через самовыдвижение идет на выборы Алина Мустафаева — единственная женщина-кандидат. Она родилась в Харькове в 1992 году, в прошлом работала врачом Центра экстренной медицинской помощи Харькова, а позже была директором компании по аренде авто. В 2020 году Мустафаеву избрали депутатом Харьковского городского от партии "Слуга народа"

Социология: два лидера и прицел на два тура

Еще весной из социологических опросов стало понятно, что на мэрских выборах два фаворита — Терехов и Добкин. Так, согласно исследованию Киевского международного института социологии, которое проводилось с 7 по 16 мая, первый набирал 36,5% голосов тех, кто определился с выбором и пойдет голосовать, а второму — 21,5%.

Немного позже опубликовал свои цифры центр социальных и маркетинговых исследований "Социс". По данным этой компании за Терехова готовы голосовать 52,3%, а за Добкина — 29,1% респондентов. Третье место получила бывшая глава Харьковской ОГА Юлия Светличная (6,6%), хотя она и не принимает участие в выборах.

Наиболее свежие данные собрала социологическая группа рейтинг — со второго по седьмое октября в их опросе приняло участие 1200 респондентов из Харькова, а ошибка репрезентативности не превышает 2,8%. Как и остальные социологи "Рейтинг" прогнозирует победу Терехова. Из тех, кто пойдет на выборы и определился, его поддерживают 57,6%. У Добкина этот показатель 27,6%. Среди всех респондентов показатели соответственно 45,3% и 21,7%. Остальные кандидаты шансов на успех не имеют. Скорика, как и Ярославского, готовы поддержать 3,6%, Мустафаеву — 2,5%. У остальных претендентов показатели еще ниже.

Сценарии победы и противостояние по вертикал мэр-горсовет

Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник отмечает, что скорее всего в Харькове мы увидим два тура — пока, по его мнению, между ключевыми кандидатами идет борьба именно за второй раунд голосований. Эксперт также объясняет, чем интересно это противостояние для остальной Украины.

"Харьков с политической точки зрения очень знаковый город. Фактически — политический центр восточной Украины. Победа или поражение здесь существенно повлияет на позиции парламентских партий в преддверии парламентских выборов, которые должны пройти в 2023 году. Кроме того, там большие финансовые потоки и серьезное политическое влияние на всю страну. Эти факторы делают мэрские выборы в Харькове одной из ключевых политический битв 2021 года", — объясняет Бортник.

Эксперт Международного центра перспективных исследований Игорь Петренко убежден, что мэра Харькова выберут за один тур. Не последнюю роль здесь сыграет разница в возможностях предвыборной агитации — у исполняющего обязанности мэра Терехова сегодня гораздо больший ресурс, чем у Добкина.

"Теоретически могут быть и два тура, но я бы делал ставку на один. Плюс, насколько я понимаю, у Терехова есть поддержка и со стороны власти — какие-то определенные договоренности были. Но если даже будет второй, все равно шансов больше именно у Терехова. У Добкина фактически только "ОПЗЖ" осталось, но сказать, что они имеют вес или влияние нельзя", — говорит Петренко.

Эксперт также спрогнозировал изменения в Харькове, в зависимости от победы того или иного кандидата. При победе Терехова на уровне городской политики перемены будут минимальными — он продолжит начатое Кернесом, все время ссылаясь на действия предыдущего мэра. Единственным изменением может стать присоединение самого Терехова к пропрезидентской партии "Слуга народа".

При победе Добкина локальная политика будет перекраиваться. От такого сценария стоит ждать, как минимум, кадровых решений. Петренко отмечает, что у Добкина будут сложности с городским советом, где у него нет поддержки. Проблемой, например, станет принятие бюджета города. В лучшем случае, по мнению политолога, в городе установится двоевластие по вертикали мэр-горсовет, а в худшем — нас ждут еще одни перевыборы.

Илья Требор, специально для Delo.ua