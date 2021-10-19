Партия ОПЗЖ почти отобрала контроль над Харьковом у Офиса президента, — СМИ

Крупнейший после Киева город Украины практически потерян для президента и партии "Слуга народа" и отдан в руки местной ОПЗЖ во главе с Андреем Спасским.



Как пишет издание "Телеграф" в своей аналитической статье, 31 октября 2021 года в Харькове состоятся досрочные выборы мэра, однако "кто бы из лидеров избирательной гонки в итоге ни стал мэром, реальная власть в городе уже практически полностью захвачена группой депутатов Харьковского городского совета от партии ОПЗЖ, возглавляемой Андреем Спасским".



Журналисты также отмечают, что Спасский контролирует относительно небольшую, но монолитную группу депутатов от ОПЗЖ в горсовете, которая стала его "золотой акцией".



"Без голосов этой группы большинство в горсовете работать не может, и с этих позиций группировка ОПЗЖ начала ползучую узурпацию власти. В частности, заполучила под контроль важные и крайне привлекательные с точки зрения "коррупционной ренты" коммунальные предприятия города, а также ряд органов исполнительной власти Харькова", — говорится в статье.



По имеющейся у издания информации, Спасский заключил кулуарные договоренности, что после досрочных выборов городского головы именно он займет должность секретаря Харьковского городского совета, а ключевые портфели в органах исполнительной власти города получат люди из группы ОПЗЖ.



Сегодня, по словам издания, эти договоренности "уже активно реализуются и.о. мэра Тереховым, некоторыми представителями Офиса президента и группой ОПЗЖ". Впрочем, группе ОПЗЖ неважно, кто именно выиграет мэрские выборы, они при любом раскладе рассчитывают получить свое.

"Однако главный вопрос во всей этой истории — зачем ОП идет на такие политические сделки, которые практически нивелируют влияние центральной власти в Харькове и отдают стратегически важнейший регион прямым политическим конкурентам", — говорится в статье.

Отмечается, что неважно, идет ли на это ОП из-за отсутствия своего альтернативного сценария и других вариантов по Харькову или потому, что это экономически обоснованный шаг бизнесменов из окружения президента Украины. "Результат у такой политики Банковой будет только один — постепенный и полный слив Харькова под полное управление и влияние ОПЗЖ с последующим обустройством в стратегическом приграничном регионе "восточного электорального ядра" для ОПЗЖ", — уверены в издании.



Выглядит это странно, пишет издание: "С одной стороны, СНБО вводит санкции, а правоохранители выдвигают подозрения с перспективой ареста главному лидеру ОПЗЖ Виктору Медведчуку, а с другой — представителям Медведчука буквально дарят приграничный Харьков".



"Офис президента никак не координирует действия власти в этом регионе, у "Слуги народа" нет собственного кандидата на пост мэра Харькова, что приводит к отсутствию для центральной власти каких бы то ни было перспектив в Харькове", — подводят итог авторы аналитики.

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Как сообщалось, 11 августа Кабмин уволил главу Харьковской облгосадминистрации Айну Тымчук. Сейчас обязанности главы области временно исполняет Александр Скакун. Ранее глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко сообщил, что партия власти не будет выдвигать свою кандидатуру на выборах мэра Харькова, которые состоятся 31 октября.