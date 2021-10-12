Дельцы кулуарного фронта. Как Харьков хотят "слить" под влияние ОПЗЖ 

Уже несколько месяцев идет борьба за кресло харьковского градоначальника, однако это только то, что заметно на поверхности. На самом деле после смерти Геннадия Кернеса Харьковский горсовет стал площадкой для кулуарных договоренностей, о которых мало говорят. Дело в том, что устойчивое большинство в горсовете может быть обеспечено только за счет "золотой акции" городской фракции ОПЗЖ из 19 депутатов. У ОПЗЖ есть желание получить контроль над Харьковом, а с недавних пор открылись и большие возможности для этого.

Если раньше "первую скрипку" в Харькове играли экс-глава МВД Арсен Аваков и олигарх Павел Фукс, то сейчас их влияние сведено до минимума. Аваков в отставке, а Фукс под санкциями СНБО. И это открыло для харьковской ОПЗЖ дорогу к захвату власти в Харькове. И, похоже, эта партия имеет беспроигрышный план относительно города. ОПЗЖ сейчас задействовало весь свой политический и экономический ресурс для обеспечения условий, которые позволят после выборов мэра оказывать решающее влияние на все сферы деятельности городского совета и исполнительных органов власти.

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В Харьковском горсовете сейчас развернулась нешуточная борьба за влияние. Основная задача — получить контроль над принятием решений в сессионном зале, занять пост секретаря городского совета, контролировать распределение бюджета и управлять самыми интересными коммунальными предприятиями.

"Фронтменом" этих процессов выступает "теневой" лидер городской фракции ОПЗЖ Андрей Спасский, однако он,настолько нагло и топорно действует, что в политических и бизнесовых кругах Харькова его действия стали основной темой для обсуждений. Спасский попал в Харьков на местных выборах 2020 года, когда его киевские покровители из ОПЗЖ решили, что он будет представлять их интересы в этом городе, и "сделали" его депутатом горсовета. До этого политическая карьера Спасского строилась в Киевской области, где он был вице-губернатором во времена Виктора Януковича и засветился в нескольких политических скандалах, а также в земельном дерибане. В Харькове Спасского даже пытались раскрутить как кандидата в мэры, но в публичной политике он оказался не силен.

Впрочем, в кулуарных играх Спасский также ведет себя, как слон в посудной лавке. Как пишут СМИ, он стал открыто встречаться в гостиницах и ресторанах с представителями крупных компаний и городскими подрядчиками. Им Спасский продает свою будущую лояльность, сулит победы на тендерах и предлагает содействовать в землеотводах. Эта деятельность Спасского стала настолько заметной, что привлекла к себе внимание не только региональных, но и национальных правоохранительных органов. Дело дошло до того, что даже Офис президента решил присмотреться и вмешаться в хитросплетения харьковской политической закулисы и разобраться, кто есть кто. И, похоже, что ОП решил пойти на сделку с ОПЗЖ по Харькову.

Конструкция, которую предлагает ОПЗЖ, по замыслу и договоренностям будет выглядеть следующим образом. Если мэром становится Игорь Терехов, то он и так полностью лояльный и управляемый со своими оговоренными портфелями и квотами. При этом большая часть власти достается ОПЗЖ, которая реально руководит всеми процессами по распределению денег, подрядов, регулированию строительного рынка и другими схемами. А если мэром становится Михаил Добкин, которого ОПЗЖ в последний момент решила поддержать официально, то для нее ситуация в реализации этих же планов еще более упрощается. Просто их "золотая акция" становится еще дороже. Офис президента, похоже, согласен на такой план,.

В этой ситуации, конечно, не позавидуешь харьковской предпринимательской среде. При реализации такого сценария бизнес обложат поборами со всех сторон и будут "доить" в лучших традициях Партии регионов. То есть произойдет полный откат в прошлое, когда дерибанили все, до чего можно было дотянуться. Это, безусловно, будет шоком для бизнеса. За годы мэрства Геннадия Кернеса, который обладал своеобразным, но острым чувством справедливости и практиковал хозяйский подход к экономике города, предприниматели привыкли к существованию понятных правил игры. С фактическим приходом к власти местной группировки ОПЗЖ этих правил не будет. Соответственно, в Харькове возникнут протестные настроения, но винить во всем традиционно будут центральную власть.

Так что еще больше не позавидуешь Офису президента, партии "Слуга народа" и самому президенту Украины. ОПЗЖ не только "выдоит" и подчинит бизнес региона, но и осуществит ползучий политический и электоральный захват. И, используя те же финансовые ресурсы, выкачанные из города, ОПЗЖ будет играть в регионе роль фаворита на будущих президентских и парламентских выборах. И уже ОП придется считаться со стратегией и интересами этого непомерно усилившегося игрока. Тут уже речь не про экономические преференции и их распределение, а большая политика. Это уже стратегические вопросы будущих позиций центральной власти в харьковском регионе.

Похоже, что в ОП это понимают, потому что все процессы лежат на поверхности и их последствия не сложно спрогнозировать. Значит, либо ОП "сливает" регион в пользу ОПЗЖ от безысходности, поскольку сейчас у центральной власти и партии "Слуга народа" в Харькове нет ни влиятельного депутатского корпуса, ни заметного лидера и координатора процессов, что, кстати, подтверждается отсутствием кандидата от СН на выборах мэра Харькова. Либо мы имеем дело с простым картельным сговором с целью совместного контроля и разворовывания Харькова. Однако последствия для партии президента и его личного рейтинга будут очень печальны. Только когда эти последствия материализуются в избирательные результаты, то поздно будет что-то исправлять.

Дмитрий Филипенко