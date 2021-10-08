Спасский из ОПЗЖ хочет стать полным хозяином Харькова, — СМИ

В Харькове складывается новая политико-экономическая группировка, замахнувшаяся на ключевые посты в городском совете и на основные коммунальные предприятия. Эту группу депутатов горсовета от ОПЗЖ возглавляет амбициозный Андрей Спасский.

Об этом идет речь в статье "Король" горсовета: как Спасский от ОПЗЖ рвется к власти в Харькове", обнародованной на сайте "Апостроф".

Подпишитесь на канал DELO.UA

Как отмечает издание, воспользовавшись смертью мэра Геннадия Кернеса, а также последующим неожиданным уходом с политической сцены экс-главы МВД Арсена Авакова, взявшего на некоторое время Харьков под свой контроль, фракция ОПЗЖ в горсовете во главе со Спасским "начала уверенное движение едва ли не к полному захвату власти в городе". При этом сам Спасский "копирует стиль "Саши стоматолога".

"Крестовый поход за золотом Кернеса" Спасский начал в роли "теневого" лидера фракции ОПЗЖ в городском совете. Как отмечают СМИ, ему удалось прибрать к рукам большую часть фракции ОПЗЖ, взять под свой личный контроль их голоса и взять в оборот и.о. мэра Игоря Терехова, который уже не может рассчитывать на помощь своего покровителя Арсена Авакова, которого "ушли". Спасский, по сути, поставил ультиматум Терехову — или он начинает сдавать власть группировке ОПЗЖ, или она развалит большинство и не даст горсовету работать", — пишет издание.

Как отмечают журналисты, Спасский "выдушил" из Терехова "руководящие должности в нескольких коммунальных предприятиях и обещание, что после выборов он получит кресло секретаря горсовета". "Источники сообщают, что, не дождавшись избрания управляемого Терехова, с которым ОПЗЖ имеет договоренности о своих будущих квотах, господин Спасский уже вовсю позиционирует себя кулуарно как будущий секретарь горсовета и встречается с представителями бизнеса", — говорится в статье.

При этом журналисты отмечают, что автомобиль и самого Спасского часто видят в Киеве рядом с бизнес-центром Carnegie Center по адресу Кловский спуск, 7а. "Это одно из самых респектабельных мест на властных Печерских холмах. Там же находятся офисы ряда политиков и "решал" верхнего уровня. Например, в центре много лет снимает офис партия "Народный фронт", с которой в свое время сотрудничал Спасский. Там же некогда обреталось руководство депутатской группы "Воля народа". В том же сооружении и по тому же адресу расположен и ресторан "Биголи", в котором "сильные мира сего" часто проводят свои встречи подальше от глаз людских. СМИ писали, что там вместе обедают и экс-регионалы, и депутаты из "Евросолидарности". В целом перемещения Спасского дают многое понять о его широкой деятельности и киевских кураторах", — говорится в статье.

"Очевидно, что очень несладко придется новому мэру с такими "друзьями и партнерами", как Спасский. И лишь вопрос времени, когда нового мэра и всех оставшихся представителей команды Кернеса подомнут под себя, используют и просто "кинут" такие люди, как Спасский и его компания из ОПЗЖ", — подытожили авторы статьи.