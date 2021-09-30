Как харьковский депутат от ОПЗЖ пытается получить контроль над ТЦ "Барабашово"

Последние годы руководства городом Геннадий Кернес целенаправленно работал над получением контроля над рынком "Барабашово", чтобы "отжать" ТЦ "Барабашово" у его собственников и "съесть" нардепа Александра Фельдмана, который был его главным конкурентом на выборах-2020. Кернес не успел этого сделать. Но, как говорится, свято место пусто не бывает.

Продолжить начатое взялась группа ОПЗЖ в Харьковском горсовете под руководством Андрея Спасского.

Хотя формально фракцию ОПЗЖ в горсовете возглавляет Андрей Лесик, процессы по взятию ТЦ "Барабашово" под контроль контролируются и координируются ее неформальным лидером — замглавы фракции Андреем Спасским и его доверенными людьми. Именно его называют теневым руководителем харьковской ОПЗЖ. Именно он, по утверждению СМИ, координирует решение нужных вопросов и то, как голосует "оппозиционная" фракция в горсовете.

Спасский хотя и родился в Харькове, политический опыт приобретал в Киевской области, в кресле заместителя главы Киевской облгосадминистрации при президентстве Виктора Януковича. Тогда Киевская область была вотчиной "газовой группы" Бойко-Левочкина-Фирташа в Партии регионов. Именно на Киевщине Спасский засветился в нескольких громких скандалах — например, в связи со скупкой голосов избирателей на 94-м избирательном округе, а также дерибаном дорогостоящих земель Беличанского леса под Киевом.

Спасский также не отличается стойкими политическими взглядами — он успел за относительно короткое время сменить несколько партий с совершенно полярной идеологией. До вступления в ОПЗЖ Спасский поработал в НУ-НС, БЮТ, "Народном фронте". В Харьковский горсовет он попал уже под брендом ОПЗЖ и благодаря старым и крепким связям с группой "газовиков" Бойко и Левочкина.

В горсовете Спасскому удалось быстро вмонтироваться в систему — он обеспечивает нужные результаты голосования своей фракции, а в благодарность получает содействие в нужных для себя и своих покровителей проектах. Результатом, среди прочего, стало назначение директором коммунального предприятия "Подземный город" Станислава Лебедева, который, по утверждению СМИ, близок к Спасскому.

Это предприятие ведает всеми подземными переходами в Харькове и сдает в аренду под торговлю и рекламу колоссальные площади, но приносит в бюджет города мизерный доход. Реальные же потоки денег от сдачи в аренду рекламных и торговых площадей, вероятно, утекают в другие карманы. По крайней мере, у юристов "Харьковского антикоррупционного центра" (ХАЦ) на этот счет возникли большие вопросы. ТЦ "Барабашово" после смерти Кернеса также стал одним из желанных проектов теневого лидера фракции ОПЗЖ в горсовете Андрея Спасского.

Сегодня предприниматели, работающие на рынке, открыто называют Спасского и его депутатскую группу теми, кто активно работает над оформлением всех решений, необходимых для строительства скандальной и ненужной дороги, которая должна пройти через "Барабашово". Именно Спасского они считают главным исполнителем "рейдерского захвата рынка".

В настоящее время к войне против Фельдмана и "отжиму" его основного бизнес-актива харьковская ячейка ОПЗЖ подключила также своих юристов, которые консультируют юридический департамент горсовета на предмет наиболее эффективных действий по отбору земли.

Для более продуктивной работы к этому процессу был подключен человек, который неплохо осведомлен о состоянии дел ТЦ "Барабашово". Сегодня ближайший подручный Спасского — это Сергей Иванов, который еще совсем недавно официально работал на рынке "Барабашово" начальником одной из площадок. Иванов, по рассказам очевидцев, лично "прессовал" работающих там предпринимателей, зарабатывая себе "левый" доход и нагло прикрываясь полномочиями якобы от администрации. При этом получал в ТЦ и официальную зарплату. Работал Иванов в системе ТЦ "Барабашово" довольно долго и знает много, а соответственно, очень полезный для Спасского кадр. Неудивительно, что Иванов уже выслужился до назначения заместителем директора КП "Городской торговый рынок".

В свое время это предприятие получило землю для строительства многофункционального торгового комплекса, в который должны были переехать те предприниматели, торговые точки которых попадали в зону строительства дороги через рынок "Барабашово". Из-за выделения земли под КП "Городской торговый рынок", которая была в частной аренде, вспыхнули судебные споры. Но как бы то ни было, а ОПЗЖ и Спасский получили еще один лакомый кусок городского хозяйства.

Руководство этого предприятия в перспективе должно заменить действующую администрацию "Барабашово". Сегодня из офиса КП "Городской торговый рынок" Иванов уже руководит нанятыми адвокатами и юристами горсовета, "мотивирует" судей, устраивает силовые провокации на территории рынка.

Фактический собственник "Барабашово" и нардеп из фракции ОПЗЖ Александр Фельдман неоднократно прямо и открыто заявлял о шантаже и угрозах в свой адрес, которые получал с требованием поделиться акциями своего торгового центра. Но его обращения к президенту, генпрокурору, главам МВД и СБУ результата не принесли. И процесс "отжима" рынка "Барабашово" продолжает идти в том же русле. С одной лишь особенностью — сегодня ключевую роль во всех этих процессах играют "уважаемые" господа из ОПЗЖ во главе со Спасским.

Возмущение действиями рейдеров со стороны нардепа из фракции ОПЗЖ Александра Фельдмана можно понять — против него теперь первую скрипку играют его же однопартийцы в Харькове. И Фельдман, даже являясь членом фракции ОПЗЖ в ВР, пока не в состоянии повлиять на этот повышенный интерес к его частной собственности.

Безусловно, самостоятельно Спасский не смог бы потянуть такое противостояние с депутатом Верховной Рады из своей же партии. Для того, чтобы отважиться на войну с Фельдманом за "Барабашово", нужно иметь кулуарные договоренности с вышестоящими партийными боссами в парламенте. Получается что-то вроде сговора группы лиц с целью открытого шантажа и грабежа.

А ведь бороться есть за что. Рынок "Барабашово" — это почти 100 га земли в перспективном для жилой застройки районе города. Кроме того, это действующий бизнес, приносящий большую прибыль. А такие люди, как упомянутый новый замдиректора КП "Городской торговый рынок" Сергей Иванов, хорошо знают, как построен процесс. Теперь с помощью таких инсайдеров, как он, заинтересованные лица, в первую очередь — Спасский, очень хорошо понимают, что и как надо "отжать". Только вот проводятся все эти рейдерские набеги на "Барабашово" и борются упомянутые граждане вовсе не за благополучие и комфорт харьковчан, как они утверждают, а за свои личные экономические интересы.