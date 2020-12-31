У дома матери главы ЦПК Шабунина полиция обнаружила взрывчатку

В Ровно возле квартиры матери председателя правления и соучредителя "Центра противодействия коррупции" Виталия Шабунина обнаружили самодельное взрывное устройство.

Сейчас на месте работают взрывотехники, сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Указано, что около 21:20 среды, 30 декабря, в городе Ровно правоохранители получили сообщение о том, что на первом этаже пятиэтажного жилого дома под дверью квартиры обнаружено самодельное взрывное устройство.

"По предварительной информации, оно состоит из двух гранат и черной коробки. В квартире проживает мать Шабунина", — говорится в сообщении.

На данный момент проводятся первоочередные следственные и оперативно-розыскные мероприятия для установления мотивов такого поступка и лица или лиц, причастных к этому событию.

Напомним, 23 июля 2020 года глава ЦПК Виталий Шабунин сообщил, что его дом подожгли. Тогда обошлось без жертв.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на поджог дома активиста, заявив, что ждет от правоохранителей оперативных ответов.

В сентябре стали известны результаты экспертизы, которая определила причиной пожара умышленный поджог.