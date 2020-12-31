Происшествия 20 минут назад

У дома матери главы ЦПК Шабунина полиция обнаружила взрывчатку

Сейчас на месте инцидента в Ровно работают взрывотехники

Гранаты возле квартиры матери Шабунина. Фото: Нацполиция Гранаты возле квартиры матери Шабунина. Фото: Нацполиция
Гранаты возле квартиры матери Шабунина. Фото: Нацполиция

В Ровно возле квартиры матери председателя правления и соучредителя "Центра противодействия коррупции" Виталия Шабунина обнаружили самодельное взрывное устройство.

Сейчас на месте работают взрывотехники, сообщает пресс-служба Национальной полиции.

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Указано, что около 21:20 среды, 30 декабря, в городе Ровно правоохранители получили сообщение о том, что на первом этаже пятиэтажного жилого дома под дверью квартиры обнаружено самодельное взрывное устройство.

"По предварительной информации, оно состоит из двух гранат и черной коробки. В квартире проживает мать Шабунина", — говорится в сообщении.

На данный момент проводятся первоочередные следственные и оперативно-розыскные мероприятия для установления мотивов такого поступка и лица или лиц, причастных к этому событию.

Напомним, 23 июля 2020 года глава ЦПК Виталий Шабунин сообщил, что его дом подожгли. Тогда обошлось без жертв.

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Президент Владимир Зеленский отреагировал на поджог дома активиста, заявив, что ждет от правоохранителей оперативных ответов.

В сентябре стали известны результаты экспертизы, которая определила причиной пожара умышленный поджог.

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