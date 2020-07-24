На месте пожара в доме Шабунина не нашли следов взрывчатки — Нацполиция

Специалисты-эксперты Национальной полиции не обнаружили на месте пожара в доме руководителя "Центра противодействия коррупции" Виталия Шабунина каких-либо остатков взрывчатых предметов.

Как сообщают в отделе коммуникации полиции Киевской области, дополнительный осмотр места происшествия проводили взрывотехники, криминалистическая лаборатория полиции Киевщины, лаборатория НИЭКЦ МВД, а также привлеченные эксперты пожарно-технической службы ГСЧС.

При осмотре был обнаружен пожарный мусор, следы биологического происхождения и другие вещественные доказательства. Изъятое направлено на проведение соответствующих экспертиз в НИЭКЦ МВД Украины.

После результатов выводов экспертиз будет установлено, каким образом произошло возгорание дома.

По информации правоохранителей, информация о наличии взрывчатки на месте происшествия, которая распространяется в СМИ, не соответствует действительности.

Также наличие взрывчатых веществ не подтверждается показаниями свидетелей, очевидцев и другими доказательствами.

В полиции отмечают, что в средствах массовой информации авторы некоторых публикаций утверждают, что на месте пожара дома, в селе Гнедин Бориспольского района, активисты нашли остатки от взрывного устройства.

"Отметим, что распространение недостоверной информации в СМИ может повредить расследованию уголовного производства. Полиция обращается с просьбой распространять информацию исключительно из официальных источников", — говорится в сообщении.

В то же время, сам Шабунин заявил, что вероятные заказчики поджога (как считает хозяин) "четко осознавали, что наказание их не догонит", и сделать так, чтобы они его все же понесли — ответственность президента Владимира Зеленского.

"Поэтому заказчики четко осознавали, что наказание их не догонит. Это политическая ответственность Зеленского, потому что никто из нас не может "отремонтировать" Нацполицию или уволить судью", — заявил Шабунин.

Напомним, глава общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталий Шабунин заявил, что неизвестные подожгли его дом в селе Гнедин под Киевом. Об этом активист рассказал на своей странице в Facebook.