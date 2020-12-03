Экономика 1 час назад

Украина и Швейцария запускают совместное производство бюджетных аппаратов ИВЛ

Для запуска производственной линии швейцарская сторона намерена предоставить 1,5 млн франков

Фото: Getty Images Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

Украина и Швейцария 3 декабря подпишут меморандум о взаимопонимании относительно совместного проекта по производству бюджетных аппаратов искусственной вентиляции легких.

Об этом сообщила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, уполномоченная на подписание документа с украинской стороны в комментарии Delo.ua.

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По ее словам, аппараты ИВЛ будут производиться на базе украинского предприятия "Новатор" в Хмельницкой области украинскими специалистами.

Швейцарцы же, со своей стороны, для запуска производственной линии намерены предоставить 1,5 млн франков в рамках меморандума.

Ранее в Жовкве Львовской области из-за отсутствия электроснабжения в реанимации местной больницы умерло два человека, которые были подключены к аппаратам ИВЛ.

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Следователи открыли уголовное производство по этому факту.

Вскоре в Минздраве инициировали проверки оборудования во всех больницах Украины из-за трагедии в Жовкве.

Как сообщалось, в Киев прибыла первая партия аппаратов искусственной вентиляции легких, закупленных за деньги из "коронавирусного фонда".

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