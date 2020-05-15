Анестезиологи предупреждают об опасности украинских "аппаратов" ИВЛ

Ассоциация анестезиологов Украины направила открытое письмо президенту Владимиру Зеленскому, Верховной Раде и Кабинету министров, выразив обеспокоенность опасностью украинских аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Соответствующее открытое письмо опубликовано на сайте Ассоциации в пятницу, 15 мая.

"В разгар пандемии коронавируса в Украине возник ажиотаж по закупке аппаратов ИВЛ. К этому процессу привлечено не только государство, но и политики, предприниматели, благотворители и волонтеры. За более чем 2 месяца такой активности, к сожалению, наблюдаются очень опасные тенденции, которые могут негативно повлиять на качество оказания медицинской помощи больным и привести к пустой трате государственных денег", — говорится в письме.

При этом в Ассоциации подчеркивают опасность ситуации, при которой "много "инженеров" разрабатывают и призывают к массовому производству своих изобретений, которые якобы могут заменить аппараты ИВЛ".

"Апофеозом этой деятельности стало получение разрешения на производство одного из "аппаратов ИВЛ" на базе ручного дыхательного "мешка Амбу". Однако любой анестезиолог понимает, что вентиляция "мешком Амбу" возможна лишь на короткое время при проведении мероприятий реанимации пациента с остановкой дыхания. Адекватная вентиляция пациента невозможна без наличия современных режимов с контролем по объему или давлением и синхронизации аппарата с пациентом", — подчеркивают анестезиологи.

По их данным, некоторые из анонсируемых аппаратов ИВЛ не приспособлены для проведения длительной искусственной вентиляции легких и могут быть крайне опасными.

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Наконец, анестезиологи просят учитывать их мнение при принятии решений о закупках аппаратов ИВЛ, "прекратить спекуляции на этой теме и бессмысленную трату государственных денег".

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что согласно выводам анестезиологов, качество аппаратов искусственной вентиляции легких отечественного производства соответствует стандартам импортируемого оборудования.