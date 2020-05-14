В Харькове завершают разработку отечественного аппарата ИВЛ

На сегодняшний день аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ) находится на завершающей стадии создания. Его изготавливают на ПКП "Восток-Н" — харьковском предприятии, которое специализируется на разработке и изготовлении медицинского оборудования

Бизнесмен Владимир Манукян, который профинансировал работы по разработке аппарата, сообщил (СМИ), что первый образец появится уже в ближайшее время. Об этом он сказал в своем комментарии:

"Сейчас сложное время для всей страны, бизнесу тоже непросто, но мы просто обязаны поддержать тех, кто спасает жизни и находится на передовой- наших врачей. На ПКП "Восток-Н" мы решили начать разработку аппарата ИВЛ, в них сейчас огромная потребность", — подчеркнул бизнесмен.

Один из разработчиков Андрей Ковалев отмечает, что в условиях нехватки медицинского оборудования во время коронавируса отечественные аппараты ИВЛ — необходимая альтернатива. Он будет удобен в использовании не только в лечебных учреждениях.

"Мы проектировали аппарат таким образом, чтобы его можно было использовать не только в стационарах, но и в мобильных условиях — в машинах "скорой помощи". Это очень важно, так как счет может идти буквально на минуты. Сам аппарат будет достаточно прост в использовании и не отнимет у медиков много времени на то, чтобы обучиться с ним работать", — рассказывает Ковалев

Бизнесмен Владимир Манукян отметил, что отечественный аппарат будет в разы дешевле иностранных аналогов, при этом будет соответствовать всем необходимым стандартам. По его словам, на предприятии будут готовы приступить и к серийному производству сразу же, как только пройдут все необходимые процедуры — испытаний, сертификации.

"Часть таких аппаратов мы планируем бесплатно предоставить медицинским учреждениям", — заявил Владимир Манукян.

Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что согласно выводам анестезиологов, качество аппаратов искусственной вентиляции легких отечественного производства соответствует стандартам импортируемого оборудования.