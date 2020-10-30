Страхование и финуслуги 50 минут назад

Украинский рынок лизинга возобновил свой рост

Тройкой лидеров в этом сегменте являются компании ОТП Лизинг, УЛФ-Финанс и Банк ПУМБ

Фото: Unsplash Фото: Unsplash
Фото: Unsplash

В III квартале 2020 года стоимость новых сделок, заключенных членами Ассоциации лизингодателей Украины, выросла на 48% по сравнению с вторым кварталом, что также на 38% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как отмечают в Украинском объединении лизингодателей (УОЛ), динамика нового бизнеса свидетельствует не только о восстановлении отрасли после негативного воздействия пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, но и о росте активов, объем которых достиг за квартал 6,2 млрд грн.

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Если говорить о результатах работы организованного рынка за текущий год, то за три квартала общая стоимость договоров составила 14,6 млрд грн, что на 8,4% больше, по сравнению с тремя кварталами прошлого года.

По информации УОЛ, тройкой лидеров в этом сегменте являются компании ОТП Лизинг, УЛФ-Финанс и Банк ПУМБ.

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Структура новых соглашений, с точки зрения предметов лизинга, в течение девяти месяцев не претерпела существенных изменений и традиционно — около 50% занимает автотранспорт. Второе место по объему — а именно 32%, принадлежит сельскохозяйственной технике. Доля лизинга железнодорожной техники также возросла и достигла уровня 10%.

На конец отчетного периода портфель членов Ассоциации составил 21,9 млрд грн, что на 10% больше, чем по сравнению с предыдущим кварталом. С начала 2020 года лизинговые компании нарастили этот показатель почти на 30%.

Напомним, за I полугодие 2020 года общая стоимость новых лизинговых сделок на украинском рынке составила 10 млрд 391 млн грн.

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