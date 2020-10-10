Рынок лизинга в Украине упал на 13%

За I полугодие 2020 года общая стоимость новых лизинговых сделок на украинском рынке составила 10 млрд 391 млн грн.

Об этом со ссылкой на данные Нацбанка сообщает пресс-служба Украинского объединения лизингодателей (УОЛ).

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Как отмечают в УОЛ, такой результат указывает на то, что рынок, продолжая занимать высокий удельный вес на рынке финансирования, все же сократился на 13% за указанный период по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Основной причиной негативной динамики послужило влияние пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, что значительно подавило экономическую активность в стране и мире.

В то же время динамика рынка лизинга была растущей в первом квартале текущего года, как и четыре послекризисных года до этого, и пошла на убыль только с апреля 2020 года.

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Ранее НБУ уже отметил, что недавнее смягчение карантина привело к оживлению деловой активности и будет способствовать восстановлению экономического роста во втором полугодии 2020 года.

Это, в свою очередь, может привести и к росту объема нового бизнеса в лизинге, который является производным инструментом от состояния экономики.

По информации УОЛ, на конец первого полугодия 2020 портфель лизинговых сделок составил 26 млрд 119 млн грн, что свидетельствует о незначительном его сокращении в пределах 5%.

Почти 88% лизинговых сделок, заключенных в течение I полугодия 2020 года, были заключены юридическими лицами-лизингодателями, и только 22% — финансовыми компаниями.

Основными источниками финансирования для юридических лиц-лизингодателей за указанный период остаются авансовые платежи (30%), банковские кредиты (28%) и собственный капитал лизинговых компаний (24%). Финансовые компании на 54% финансировали свою деятельность за счет выпуска ценных бумаг.

Напомним, по результатам 2019 года рост нового небанковского финансового лизинга составил 18% и в денежном выражении его объем достиг 26 млрд грн.