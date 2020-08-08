В Буркина-Фасо террористы расстреляли на рынке 20 человек

В пятницу, 7 августа, в результате нападения на рынок на востоке Буркина-Фасо погибли по меньшей мере 20 человек.

Об этом сообщает "Синьхуа" со ссылкой на местные средства массовой информации.

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По данным агентства, в провинции Гурма на востоке Буркина-Фасо группа неизвестных ворвалась на рынок, открыла огонь по толпе, после чего скрылась.

В результате инцидента погибли 20 человек, еще несколько были ранены.

К настоящему времени ни одна группировка не взяла на себя ответственность за случившееся.

Напомним, 4 августа, ближе к вечеру в столице Ливана городе Бейруте произошла серия взрывов в порту.

В эпицентре взрывов поднялся столб дыма, а взрывная волна пронеслась по нескольким районам столицы, выбив окна и двери в зданиях.

По последним данным ливанского Красного Креста, в результате взрывов погибли более 100 человек.