В Киеве разгромили скандальную выставку на Аллее Небесной Сотни: есть задержанные (ФОТО)

По меньшей мере несколько человек были задержаны полицией днем 17 августа в результате конфликта, возникшего у националистически настроенных граждан с силовиками при разгроме выставки на Аллее Героев Небесной Сотни, состоявшей из установленных на улице интерьеров комнат, которые закрывали портреты погибших в феврале 2014 года протестующих, что вызвало возмущение многих интернет-пользователей.
Как передает AP News, полицейские задержали четверых человек, поместили в автобус и попытались увезти, однако их соратники заблокировали транспорт и порезали шины. В итоге автобус все же уехал. В свою очередь, по данным LB.ua, задержанных было шестеро.
По данным Hromadske, валить декорации пришли представители "Национального корпуса", на месте был глава его киевской городской организации Сергей Тамарин.
В то же время Главное управление полиции в Киеве высказалось о произошедшем предельно дипломатично и осторожно, не упомянув о каких-либо задержанных.
"В центре Киева на Аллее Героев Небесной сотни, где происходил монтаж инсталляции для праздничных мероприятий по случаю 30-летия независимости Украины, произошла ссора из-за вопроса о законности установления этой конструкции. На месте происшествия собрались граждане, которые пытались осуществить ее демонтаж. В результате этого между ними и правоохранителями возникла потасовка", — заявили в полиции.
Правоохранители отмечают, что находившиеся на аллее граждане пытались осуществить демонтаж установленной там инсталляции. Информация о наличии пострадавших с обеих сторон уточняется. По окончании проверки данному событию будет дана правовая квалификация.
Отметим, что, судя по фотографиям и видео с места событий, на аллею пришел лично мэр Киева Виталий Кличко. При этом перед этим на появление скандальных инсталляций на аллее он отреагировал в своем Telegram-канале, заявив, что считает выставку неуместной.
"Я считаю, что на месте, где погибли украинские патриоты, неуместны символы ностальгии по Советскому Союзу", — написал он.
Кличко также заявил, что власти столицы не выдавали никаких разрешительных документов "на подобные перформансы", распоряжением Киевгорадминистрации о праздновании 30-летия независимости Украины на аллее предусмотрено только возложение цветов, при этом в целом организацией празднования Дня независимости, в частности, концепцией и декорациями для праздничных мероприятий, занимается Офис президента.
По словам градоначальника, руководство "Национального мемориального комплекса Героев Небесной сотни — Музея Революции Достоинства" подтвердило, что установка объектов была согласована с ним.
Он также сообщил, что на место направился инспектор департамента благоустройства КГГА, ожидая от руководства мемориала документов, на основании которых объекты выставки были установлены.
В свою очередь в самом мемориальном центре представили другую картину произошедшего. Там пояснили, что аллея хоть и передана ему в пользование для обустройства мемориально-музейного публичного пространства, но музей не имеет права препятствовать движению людей на аллее и проведению на ней любых мирных акций — как государственных, так и общественных.
"О необходимости обустроить пространство аллеи для празднования 30-й годовщины музею сообщили устно. На короткой встрече с организаторами мероприятий представителям музея сообщили, что планируется инсталляция, которая будет символизировать путь украинцев до провозглашения независимости — со времен Триполья до современности", — говорится в сообщении.
Официальное письмо с подробным описанием планируемого обустройства аллеи в адрес музея от организаторов мероприятий, как утверждается, не поступало.
Организаторами мероприятий по празднованию 30-й годовщины независимости Украины в музее называют, в частности, Министерство культуры и информационной политики, в структуре которого и функционирует сам музей. При этом отмечается, что согласование таких мероприятий производится с КГГА, а администрацию музея при этом обязаны только ставить в известность об этом.
"Музейно-мемориальный комплекс не уполномочен запрещать или разрешать такие мероприятия, как и влиять на их сценарии. Однако мы всегда обращаем внимание организаторов на мемориальный статус аллеи и заботимся о сохранении памятников, связанных с Революцией Достоинства", — заявляют в музее.
Сложившуюся ситуацию там видят вызванной прежде всего отсутствием коммуникации организаторов, в частности органов власти, с общественностью.
Напомним также, что 14 августа произошли столкновения "Нацкорпуса" с полицией на киевской улице Банковой под Офисом президента, в которых пострадали восемь правоохранителей.