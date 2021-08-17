В Киеве разгромили скандальную выставку на Аллее Небесной Сотни: есть задержанные (ФОТО)

По меньшей мере несколько человек были задержаны полицией днем 17 августа в результате конфликта, возникшего у националистически настроенных граждан с силовиками при разгроме выставки на Аллее Героев Небесной Сотни, состоявшей из установленных на улице интерьеров комнат, которые закрывали портреты погибших в феврале 2014 года протестующих, что вызвало возмущение многих интернет-пользователей.

Как передает AP News, полицейские задержали четверых человек, поместили в автобус и попытались увезти, однако их соратники заблокировали транспорт и порезали шины. В итоге автобус все же уехал. В свою очередь, по данным LB.ua, задержанных было шестеро.

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По данным Hromadske, валить декорации пришли представители "Национального корпуса", на месте был глава его киевской городской организации Сергей Тамарин.

На Алеї Небесної Сотні стались сутички між поліцією та представниками «Нацкорпусу», які зносили декорації з радянським інтер'єром — їх встановили для святкових заходів до Дня Незалежності. Кличко каже, що дозволів на встановлення місто не видавало pic.twitter.com/8D3uCmDDBs — hromadske (@HromadskeUA) August 17, 2021

На Алеї Героїв Небесної Сотні люди намагаються повалити декорації з радянським інтер'єром pic.twitter.com/k7tStlAfni — hromadske (@HromadskeUA) August 17, 2021

В то же время Главное управление полиции в Киеве высказалось о произошедшем предельно дипломатично и осторожно, не упомянув о каких-либо задержанных.

"В центре Киева на Аллее Героев Небесной сотни, где происходил монтаж инсталляции для праздничных мероприятий по случаю 30-летия независимости Украины, произошла ссора из-за вопроса о законности установления этой конструкции. На месте происшествия собрались граждане, которые пытались осуществить ее демонтаж. В результате этого между ними и правоохранителями возникла потасовка", — заявили в полиции.

Правоохранители отмечают, что находившиеся на аллее граждане пытались осуществить демонтаж установленной там инсталляции. Информация о наличии пострадавших с обеих сторон уточняется. По окончании проверки данному событию будет дана правовая квалификация.

Отметим, что, судя по фотографиям и видео с места событий, на аллею пришел лично мэр Киева Виталий Кличко. При этом перед этим на появление скандальных инсталляций на аллее он отреагировал в своем Telegram-канале, заявив, что считает выставку неуместной.

На Алеї Героїв Небесної сотні встановили інсталяцію — Кличко каже, що дозволів на це не у КМДА давали pic.twitter.com/lsx5I1WRPO — hromadske (@HromadskeUA) August 17, 2021

"Я считаю, что на месте, где погибли украинские патриоты, неуместны символы ностальгии по Советскому Союзу", — написал он.

Кличко также заявил, что власти столицы не выдавали никаких разрешительных документов "на подобные перформансы", распоряжением Киевгорадминистрации о праздновании 30-летия независимости Украины на аллее предусмотрено только возложение цветов, при этом в целом организацией празднования Дня независимости, в частности, концепцией и декорациями для праздничных мероприятий, занимается Офис президента.

По словам градоначальника, руководство "Национального мемориального комплекса Героев Небесной сотни — Музея Революции Достоинства" подтвердило, что установка объектов была согласована с ним.

Он также сообщил, что на место направился инспектор департамента благоустройства КГГА, ожидая от руководства мемориала документов, на основании которых объекты выставки были установлены.

На Алеї Героїв Небесної сотні встановили інсталяцію — Кличко каже, що дозволів на це не у КМДА давали pic.twitter.com/lsx5I1WRPO — hromadske (@HromadskeUA) August 17, 2021

В свою очередь в самом мемориальном центре представили другую картину произошедшего. Там пояснили, что аллея хоть и передана ему в пользование для обустройства мемориально-музейного публичного пространства, но музей не имеет права препятствовать движению людей на аллее и проведению на ней любых мирных акций — как государственных, так и общественных.

"О необходимости обустроить пространство аллеи для празднования 30-й годовщины музею сообщили устно. На короткой встрече с организаторами мероприятий представителям музея сообщили, что планируется инсталляция, которая будет символизировать путь украинцев до провозглашения независимости — со времен Триполья до современности", — говорится в сообщении.

Официальное письмо с подробным описанием планируемого обустройства аллеи в адрес музея от организаторов мероприятий, как утверждается, не поступало.

Организаторами мероприятий по празднованию 30-й годовщины независимости Украины в музее называют, в частности, Министерство культуры и информационной политики, в структуре которого и функционирует сам музей. При этом отмечается, что согласование таких мероприятий производится с КГГА, а администрацию музея при этом обязаны только ставить в известность об этом.

"Музейно-мемориальный комплекс не уполномочен запрещать или разрешать такие мероприятия, как и влиять на их сценарии. Однако мы всегда обращаем внимание организаторов на мемориальный статус аллеи и заботимся о сохранении памятников, связанных с Революцией Достоинства", — заявляют в музее.

Сложившуюся ситуацию там видят вызванной прежде всего отсутствием коммуникации организаторов, в частности органов власти, с общественностью.

Напомним также, что 14 августа произошли столкновения "Нацкорпуса" с полицией на киевской улице Банковой под Офисом президента, в которых пострадали восемь правоохранителей.