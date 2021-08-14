Столкновения Нацкорпуса с полицией на Банковой: пострадали 8 правоохранителей (ФОТО)

В ходе столкновений с представителями Национального корпуса под зданием Офиса президента на Банковой в Киеве 7 полицейских получили ожоги глаз, а еще несколько бойцов Национальной гвардии получили травмы.

Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко в Facebook.

"В результате столкновения 7 полицейских получили ожоги глаз, несколько нацгвардейцев получили травмы", — написал он в соцсети.

В то же время в столичной полиции уточнили, что пострадали 8 правоохранителей и несколько участников акции протеста.

"Сейчас 7 полицейских и один военнослужащий Нацгвардии пострадали от действий митингующих. Также среди пострадавших - несколько граждан", — говорится в сообщении полиции Киева.

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Тем временем Шевченко напомнил, что столкновения на Банковой вызвало сопротивление участников акции, которые не захотели, чтобы правоохранители проверяли их вещи.

"Участники акции протеста на Банковой не подчинились законному требованию полиции пройти проверку на содержание опасных предметов перед допуском к ОПУ и спровоцировали столкновения с силами правопорядка, используя слезоточивый газ, шины и другие предметы", — отметил он.

В то же время сейчас, по данным Шевченко, под Офисом президента "ситуация спокойная".

От имени МВД он призвал всех участников акции соблюдать порядок, протестовать мирно и подчеркнул, что каждый, кто пройдет проверку на отсутствие опасных предметов, может быть свободно пропущен на площадь перед ОПУ.

Напомним, в субботу, 14 августа 2021 года, на улице Банковой под Офисом президента Украины произошли столкновения между участниками акции, объявленной Национальным корпусом, и правоохранителями.