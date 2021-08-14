Происшествия 1 час назад

Взрывы и массовое побоище на Банковой: Нацкорпус пикетирует Офис президента (ВИДЕО)

В ход пошли дымовые шашки и слезоточивый газ

Столкновения на Банковой. Скриншот из видеотрансляции Столкновения на Банковой. Скриншот из видеотрансляции
Столкновения на Банковой. Скриншот из видеотрансляции

В ходе акции протеста Национального корпуса под Офисом президента в Киеве произошли столкновения.

В ход пошли дымовые шашки и слезоточивый газ, следует из видеотрансляции ASPI news.

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На видео можно увидеть, как участники акции бросают в полицейских покрышки, а те в ответ распыляют газ им в лицо.

Указано, что массовое побоище на Банковой началось из-за отказа членов Нацкорпуса проходить поверхностный осмотр вещей.

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Как отмечается, прогремел какой-то взрыв, в результате которого получил ранения полицейский.

Ситуацию под ОП прокомментировали в Министерстве внутренних дел. Там подтвердили, что столкновения начались из-за нежелания пройти проверку на отсутствие опасных предметов.

"Участники акций протеста на Банковой не захотели пройти проверку на содержание опасных предметов перед допуском к ОП и спровоцировали столкновения с силами правопорядка", — сообщил представитель министерства Артем Шевченко.

По его словам, правоохранители были вынуждены применить полицейские меры принуждения.

Напомним, 3 апреля 2021 года в Киеве в районе Осокорки Центральные люди, называющие себя эко-активистами, при содействии членов Национального корпуса, пытались вывезти песок с незавершенной стройки ЖК "Патриотика на озерах" банка "Аркада", однако инвесторы проекта им помешали.

Также сообщалось, что 4 полицейских получили травмы в результате столкновений 23 февраля во Львове с участниками акции от Нацкорпуса против бизнес-активов депутатов Верховной Рады от "Оппозиционной платформы — За жизнь" Виктора Медведчука и Тараса Козака.

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