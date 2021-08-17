В Киеве снова обыски в КП "Житлоинвестбуд-УКБ": расследуют воровство на ремонте детсадов

Правоохранители разоблачили схему растраты средств должностными лицами коммунального предприятия "Житлоинвестбуд-УКБ" при капитальном ремонте дошкольных учебных заведений в Печерском, Оболонском, Соломенском и Дарницком районах Киева. Как сообщает Киевская городская прокуратура, во вторник на предприятии прошли обыски.

Согласно материалам следствия, в течение 2019 года между КП и рядом юрлиц по результатам тендеров был заключен ряд договоров подряда на проведение работ по капремонту детсадов на общую сумму около 120 млн грн.

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Вместе с тем установлено, что указанные работы были выполнены подрядчиками не в полном объеме и по значительно завышенным ценам, а бюджетные средства в сумме около 30 млн грн, полученные за якобы выполненные работы, были перечислены на счета предприятий с признаками фиктивности. Кроме того, установлено, что ряд победителей закупок являются связанными между собой лицами.

17 августа следователи полиции при оперативном сопровождении Главного управления Службы безопасности Украины в Киеве и Киевской области провели обыски в помещении КП и по месту жительства лиц, которые могут быть причастны к преступлению с целью отыскания и изъятия первичных финансовых документов и других вещественных доказательств, имеющих доказательственное значение для следствия.

Напомним, что в мае в "Житлоинвестбуд-УКБ" и Киевском городском бюро технической инвентаризации проходили обыски по делу о злоупотреблении служебным положением бывшим руководителем первого КП. По материалам следствия, тот разработал преступную схему, в рамках которой использовал подконтрольное предприятие для получения строительных подрядов.

21 июля в "Житлоинвестбуд-УКБ", равно как и в КП "Инженерный центр", провела обыски уже налоговая милиция по делу о занижении НДС на сумму более 12 млн грн.