Общество 1 час назад

Силовики провели обыски, расследуя хищение 1,3 млн грн на ремонте асфальта во дворах Киева

Подрядчик внес в акты завышенные объемы и стоимость выполненных работ

Фото: Киевавтодор Фото: Киевавтодор
Фото: Киевавтодор

Сотрудники полиции и Службы безопасности Украины 17 августа провели обыски в рамках расследования хищения средств, выделенных на капитальный ремонт асфальта придомовых территорий и внутриквартальных проездов в Соломенском районе Киева.

Как сообщает Киевская городская прокуратура, чиновники управления жилищно-коммунального хозяйства и строительства Соломенской райадминистрации заключили с предприятием соответствующие договоры. После окончания работ были составлены и подписаны акты приемки выполненных строительных работ, на основании которых управление перечислило предприятию деньги.

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При этом руководителем подрядной организации в данные акты были внесены сведения с завышением объемов и стоимости выполненных работ. Согласно заключению эксперта, сумма ущерба, нанесенного местному бюджету, составляет почти 1,3 млн грн.

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Сообщается, что обыски во вторник были проведены по месту жительства лиц, которые могут быть причастны к совершению уголовного преступления. По результатам проведения следственных действий будет также дана правовая оценка действиям должностных лиц управления ЖКХ и строительства райадминистрации, являющегося заказчиком указанных работ.

Дело расследуется по части 5 статьи 191 Уголовного кодекса. Следственные действия проводятся Главным управлением контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ и следственным отделом Соломенского управления полиции Киева под процессуальным руководством Соломенской окружной прокуратуры Киева.

Напомним, что в последние три месяца в Киеве не прекращаются обыски правоохранителей, расследующих множество дел о коррупции и неуплате налогов практически во всех коммунальных структурах столицы. К примеру, должностных лиц "Киевтеплоэнерго" заподозрили в воровстве миллионов на ремонте теплосетей, "Киевпастранса" — на реконструкции скоростного трамвая на Троещине, а "Киевводфонда" — на ремонте туалетов.

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