Силовики провели обыски, расследуя хищение 1,3 млн грн на ремонте асфальта во дворах Киева

Сотрудники полиции и Службы безопасности Украины 17 августа провели обыски в рамках расследования хищения средств, выделенных на капитальный ремонт асфальта придомовых территорий и внутриквартальных проездов в Соломенском районе Киева.

Как сообщает Киевская городская прокуратура, чиновники управления жилищно-коммунального хозяйства и строительства Соломенской райадминистрации заключили с предприятием соответствующие договоры. После окончания работ были составлены и подписаны акты приемки выполненных строительных работ, на основании которых управление перечислило предприятию деньги.

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При этом руководителем подрядной организации в данные акты были внесены сведения с завышением объемов и стоимости выполненных работ. Согласно заключению эксперта, сумма ущерба, нанесенного местному бюджету, составляет почти 1,3 млн грн.

Сообщается, что обыски во вторник были проведены по месту жительства лиц, которые могут быть причастны к совершению уголовного преступления. По результатам проведения следственных действий будет также дана правовая оценка действиям должностных лиц управления ЖКХ и строительства райадминистрации, являющегося заказчиком указанных работ.

Дело расследуется по части 5 статьи 191 Уголовного кодекса. Следственные действия проводятся Главным управлением контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ и следственным отделом Соломенского управления полиции Киева под процессуальным руководством Соломенской окружной прокуратуры Киева.

Напомним, что в последние три месяца в Киеве не прекращаются обыски правоохранителей, расследующих множество дел о коррупции и неуплате налогов практически во всех коммунальных структурах столицы. К примеру, должностных лиц "Киевтеплоэнерго" заподозрили в воровстве миллионов на ремонте теплосетей, "Киевпастранса" — на реконструкции скоростного трамвая на Троещине, а "Киевводфонда" — на ремонте туалетов.