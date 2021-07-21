Налоговики обыскали киевское КП "Инженерный центр": говорят о неуплате 12 млн грн НДС

Сотрудники Главного управления Государственной фискальной службы в Киеве разоблачили несколько коммунальных предприятий в уклонении от уплаты налогов.

В частности, как говорится в сообщении ведомства, налоговая милиция провела обыски в КП "Инженерный центр" и "Житлоинвестбуд-УКБ".

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По результатам обысков в "Инженерном центре" были обнаружены и изъяты первичные финансово-хозяйственные документы, подтверждающие взаимоотношения с предприятиями, которые привлекались для ремонтных работ, в том числе помещений медицинских заведений столицы.

Расследованием установлено аффилированное лицо, имеющее непосредственное влияние на распределение бюджетных средств КП "Инженерный центр" и КП "Житлоинвестбуд-УКБ". Также установлен ряд подконтрольных компаний, с помощью которых осуществлялось хищение бюджетных средств.

Предприятия-генподрядчики в свою очередь, получив денежные средства от коммунальных предприятий, документально привлекали предприятия с признаками фиктивности с целью завышения стоимости выполненных работ и занижения уплаты налогов.

Правоохранители установили, что в 2020 году служебные лица одного из субподрядчиков при выполнении работ по заказу генподрядчика имели финансово-хозяйственные отношения с предприятиями с признаками фиктивности.

Сообщается, что в результате таких действий правонарушители умышленно занизили налог на добавленную стоимость на сумму более 12 млн грн.

Напомним, что в другом упомянутом КП — "Житлоинвестбуд-УКБ", равно как и в Киевском городском бюро технической инвентаризации в мае обыски проводило Госбюро расследований, расследующее схему, в рамках которой экс-руководитель предприятия обеспечивал строительными подрядами подконтрольную себе же компанию.