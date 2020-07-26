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В Киеве вспышка коронавируса в общежитии вуза: заболели 52 человека

Всего в общежитии Киевского политехнического институту имени Игоря Сикорского проживают 152 курсанта

Коронавирус. Фото: Getty Images Коронавирус. Фото: Getty Images
Коронавирус. Фото: Getty Images

В столичном Институте специальной связи и защиты информации Национального технического университета Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" зафиксировали вспышку коронавирусного заболевания COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

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По словам исполняющего обязанности директора "Киевского городского лабораторного центра Минздрава Украины" Сергея Чумака, в одном из общежитий лабораторно подтвердили 52 случая заболевания среди курсантов.

"Первые четыре случая были обнаружены с 22 по 24 июля. Вчера в заведении протестировали еще 61 курсанта, которые контактировали с заболевшими. Среди них сегодня — 48 положительных результатов исследования методом ПЦР", — рассказал Чумак.

По его словам, всего в общежитии проживают 152 курсанта.

"В общежитии принимаются соответствующие меры по дезинфекции. Все остальные контактные лица под контролем. Чтобы предотвратить распространение инфекции среди курсантов, в общежитии определены места для изоляции заболевших", — отметили в Минздраве.

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Напомним, в Украине за прошедшие сутки, 25 июля, зафиксировали 920 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Ранее сообщалось, что эпидемия коронавируса в Украине имеет отличия от сценария, который разворачивается в Европе. В частности, в Украине наблюдается меньшая смертность среди людей пожилого возраста.

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