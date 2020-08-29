В Киевской области из-за обнаруженного коронавируса закрывают роддом

В поселке городского типа Ворзель (Киевская область) на карантин из-за обнаружения случая коронавирусной инфекции COVID-19 закрывается родильный дом Ирпенской центральной больницы.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил первый заместитель городского головы Ирпеня Александр Маркушин.

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По его словам, в ночь со среды на четверг скорая доставила в больницу беременную (38 неделя) жительницу Ворзеля с угрозой прерывания беременности. Женщине нужно было экстренно сделать кесарево сечение.

Так как у нее была температура и признаки респираторного заболевания, медики сделали экспресс-тест на коронавирус, который оказался отрицательным.

"Из-за прямой угрозы жизни женщины и ребенка, наши медики приняли решение немедленно оперировать. После операции женщину поместили в изолятор и сообщили о необходимости сдачи анализов для ПЦР-диагностики. И только тогда она рассказала о том, что накануне уже сдала этот тест. Сегодня мы получили результаты — они, к сожалению, положительные", — написал Маркушин.

Чиновник отметил, что с больной контактировали 10 медиков, а в родильном отделении в это время находились 20 беременных женщин, которые с ней не контактировали.

"14 беременных, которые были на сохранении, выписываем домой под наблюдение семейных врачей. Контактные врачи уже на самоизоляции. Всем 30 лицам будет сделано ПЦР-тестирование", — отметил Маркушин.

Он добавил, что беременные жительницы района будут направляться на роды в Бородянскую центральную районную больницу.

Стоит отметить, что это не первый случай инфицирования беременных женщин в Ирпене: 20 марта женщине сделали экспресс-тест в 4-й амбулатории Ирпеня, он оказался отрицательным. Результат мазка на ПЦР-анализ, который поступил во вторник, подтвердил COVID-19.

Ранее сообщалось, что в июле сфера здравоохранения составила 43% от всех несчастных случаев на производстве, из которых 39,5% приходится на случаи острого профессионального заболевания COVID-19.