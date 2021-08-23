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В Киевской области мужчины устроили стрельбу из-за нехватки мест в цирке (ФОТО)

Их уже задержали правоохранители

На месте стрельбы в Василькове. Фото: Нацполиция На месте стрельбы в Василькове. Фото: Нацполиция
На месте стрельбы в Василькове. Фото: Нацполиция

В Киевской области 22 августа около 19:30 между двумя мужчинами возникла ссора со стрельбой из-за нехватки посадочных мест во время представления передвижного цирка в городе Васильков.

Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

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Указано, что в результате конфликта один из мужчин схватил пистолет для отстрела резиновых пуль "Наган" и начал стрелять в другого, который, в свою очередь, взял из машины пистолет ПМР, начал стрелять в ответ и ранил оппонента в бедро.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по части 4 статьи 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас оба участника конфликта задержаны в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Они находятся в изоляторе временного содержания.

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Тем временем правоохранители устанавливают все обстоятельства конфликта и решают вопрос о сообщение обоим фигурантам о подозрении.

Ранее неизвестные 18 августа убили мужчину на улице Новаторов в Днепровском районе Киева.

Напомним также, что 3 августа человека посреди жилого района застрелили в Одессе. Им оказался мелкий предприниматель азербайджанского происхождения Лачин Мамедов 1996 года рождения. В убийстве, как сообщало издание "Думская", заподозрили членов преступной группировки Садика Мирзоева, находящегося сейчас в одесском СИЗО.

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