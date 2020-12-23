В НАН прогнозируют до начала января около 9000 новых случаев заражения COVID-19 ежедневно

В следующие две недели в Украине могут ежедневно фиксировать около 9000 новых случаев заражения коронавирусом. Такой прогноз динамики заболеваемости дали ученые Национальной академии наук Украины.

"Показатели распространения эпидемии в стране за последнюю неделю продолжают снижение, но оно замедляется. Это означает, что в ближайшие недели ситуация может стабилизироваться или даже начать рост, хотя математические модели, основанные на средненедельной динамике, предусматривают продление незначительного угасания эпидемии в ближайшее время", — говорят эксперты.

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По их словам, замедление динамики может быть связано с относительным увеличением объемов тестирования — так, процент выявления по новым случаями уменьшился до 28%.

Согласно результатам вычислений статистической моделью Facebook Prophet, которая учитывает "аномальные даты" и сезонность, в Украине до 3 января каждый день будут фиксировать около 8-9 тысяч новых случаев коронавируса. В определенные дни количество новых заболевших будет уменьшаться до 4-5 тысяч.

Модель Facebook Prophet, как отмечают в НАН, предусматривает несколько стремительнее угасание заболеваемости и большие амплитуды колебаний количества случаев коронавируса.

Второй прогноз Национальной академии наук базируется на компартментной модели SEIR-U — она показывает меньшие колебания ежедневного количества новых случаев COVID-19. Согласно этому прогнозу, в последующие две недели в стране ежедневно будут фиксировать от 7 до 11 тысяч новых случаев коронавируса.

Напомним, ранее сообщалось, что коронавирус был впервые найден в Антарктиде. О вспышке болезни на исследовательской базе имени генерала Бернардо О'Хиггинса Рикельме заявили Вооруженные силы Чили. Там заразился весь персонал станции — 26 военнослужащих, а также 10 гражданских лиц из подрядной компании, выполнявшей на антарктической базе плановые ремонтные работы.