За сутки число зараженных коронавирусом в Украине уменьшилось на 5,2 тысячи

По состоянию на 23 декабря в Украине зафиксировано 989642 случаев заражения коронавирусом, из чего за последние сутки 10136. Как сообщает Министерство здравоохранения, среди заболевших 537 детей и 422 медработника.

Больше всего за сутки подтвержденных случаев заражения зафиксировано в Киеве (1381), Запорожской (887), Киевской (809), Одесской (792) и Харьковской (591) областях.

Всего за предыдущий день госпитализировано с Covid-19 2979 человек, умерло 275, а выздоровело 15372. За сутки проведено 61445 тестирований на коронавирус, в частности 41219 методом ПЦР и 20226 методом ИФА.

В целом же за время эпидемии зафиксировано выздоровление 615660 человек и смерть 17172, а тестирований проведено уже почти 5,35 млн.

Общее число зафиксированных случаев заражения по областям: Винницкая — 21259, Волынская — 31490, Днепропетровская — 54625, Донецкая — 33102, Житомирская — 36975, Закарпатская — 27391, Запорожская — 49341, Ивано-Франковская — 42300, Киевская — 54831, Кировоградская — 7949, Луганская — 9181, Львовская — 57906, Николаевская — 27970, Одесская — 66295, Полтавская — 32945, Ровенская — 39251, Сумская — 38501, Тернопольская — 32738, Харьковская — 66243, Херсонская — 16162, Хмельницкая — 37142, Черкасская — 35938, Черновицкая — 38721, Черниговская — 27723, Киев — 103663.

Напомним, за предыдущие сутки до этого в Украине было выявлено 8513 новых зараженных коронавирусом, а выздоровело 14020 человек.