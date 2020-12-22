Общество 1 час назад

Пандемия COVID-19: за сутки коронавирус обнаружили у 8513 украинцев

За минувшие сутки госпитализировано 1 318 человек, зафиксировано 232 летальных случая и 14 020 пациентов выздоровели

Фото: Getty Images Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

По состоянию на 22 декабря, в Украине зарегистрировано 8 513 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

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По его словам, из общего количества заболевших — 415 детей и 368 медработников.

Также за минувшие сутки госпитализировано 1 318 человек, зафиксировано 232 летальных случая и 14 020 пациентов выздоровели.

Кроме этого, за сутки проведено 46 696 тестирований, в том числе, методом ПЦР — 26 341, методом ИФА — 20 355.

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За все время пандемии в Украине заболело 979 506 человек, выздоровело — 600 288 пациентов и 16 897 скончались. В течение этого времени проведено 5 307 601 ПЦР-тест.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1159), Днепропетровской (992), Одесской (914), Запорожской (665) и Киевской (559) областях.

Количество заболеваний в регионах:

Винницкая область — 21 145 случаев;

Волынская область — 31 138 случаев;

Днепропетровская область — 54 147 случаев;

Донецкая область — 32 760 случаев;

Житомирская область — 36 810 случаев;

Закарпатская область — 27 303 случая;

Запорожская область — 48 454 случая;

Ивано-Франковская область — 42 090 случаев;

город Киев — 102 282 случая;

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Киевская область — 54 022 случая;

Кировоградская область — 7 861 случай;

Луганская область — 8 994 случая;

Львовская область — 57 401 случай;

Николаевская область — 27 479 случаев;

Одесская область — 65 503 случая;

Полтавская область — 32 506 случаев;

Ровенская область — 38 920 случаев;

Сумская область — 38 321 случай;

Тернопольская область — 32 579 случаев;

Харьковская область — 65 652 случая;

Херсонская область — 15 973 случая;

Хмельницкая область — 36 840 случаев;

Черкасская область — 35 413 случаев;

Черновицкая область — 38 555 случаев;

Черниговская область — 27 358 случаев.

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Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, по состоянию на утро 21 декабря, в Украине зарегистрировано 6 545 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

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