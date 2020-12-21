Общество 1 час назад

В Украине за сутки коронавирус диагностировали у 6545 человек

Всего за прошедшие сутки госпитализировано 1 766 человек, зафиксировано 80 летальных случаев и 5 106 пациентов выздоровели

Фото: Getty Images Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

По состоянию на утро 21 декабря, в Украине зарегистрировано 6 545 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

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В частности, по его словам, заболели 292 ребенка и 236 медработников.

Всего за прошедшие сутки госпитализировано 1 766 человек, зафиксировано 80 летальных случаев и 5 106 пациентов выздоровели.

Также за сутки проведено 26 839 тестирований, в том числе методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) — 22 149 и методом иммуноферментного анализа (ИФА) — 4 690.

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За все время пандемии в Украине заболело коронавирусом 970 993 человека, выздоровело 586 268 пациентов и 16 665 больных скончались. Кроме этого, проведено 5 303 103 ПЦР-теста.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (673), Одесской (651), Днепропетровской (598), Запорожской (570) и Киевской (456) областях.

Количество заболеваний в регионах:

Винницкая область — 21 035 случаев;

Волынская область — 30 773 случая;

Днепропетровская область — 53 155 случаев;

Донецкая область — 32 513 случаев;

Житомирская область — 36 774 случая;

Закарпатская область — 27 195 случаев;

Запорожская область — 47 789 случаев;

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Ивано-Франковская область — 42 026 случаев;

город Киев — 10 1123 случая;

Киевская область — 53 463 случая;

Кировоградская область — 7 817 случаев;

Луганская область — 8 900 случаев;

Львовская область — 56 953 случая;

Николаевская область — 27 017 случаев;

Одесская область — 64 589 случаев;

Полтавская область — 31 961 случай;

Ровенская область — 38 656 случаев;

Сумская область — 38 170 случаев;

Тернопольская область — 32 498 случаев;

Харьковская область — 65 414 случаев;

Херсонская область — 15 814 случаев;

Хмельницкая область — 36 814 случаев;

Черкасская область — 34 945 случаев;

Черновицкая область — 38 363 случая;

Черниговская область — 27 236 случаев.

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Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, по состоянию на 20 декабря 2020 года в Украине зарегистрировано 8 325 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 443 ребенка и 306 медработников.

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