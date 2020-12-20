За сутки в Украине коронавирус COVID-19 обнаружили у 8325 человек

По состоянию на 20 декабря 2020 года, в Украине зарегистрировано 8 325 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 443 ребенка и 306 медработников.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

По его словам, за прошедшие сутки госпитализировано 3037 человек, зафиксировано 116 летальных случаев и 6 626 пациентов выздоровели.

Кроме этого, за сутки проведено 39 941 тестирование, в том числе, методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) — 32 234 и методом иммуноферментного анализа (ИФА) — 7 707.

За все время пандемии в Украине заболело коронавирусом 964 448 человек, 581162 выздоровело и выявлено 16 585 летальных случаев. В течение этого времени проведено 5 280 954 ПЦР-тестов.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской (814), городе Киев (756), Запорожской (675), Киевской (592) и Харьковской (520) областях.

По регионам количество заболеваний коронавирусом на данный момент выглядит так:

Винницкая область — 20 956 случаев;

Волынская область — 30 457 случаев;

Днепропетровская область — 52 557 случаев;

Донецкая область — 32 255 случаев;

Житомирская область — 36 401 случай;

Закарпатская область — 27 098 случаев;

Запорожская область — 47 219 случаев;

Ивано-Франковская область — 41 938 случаев;

город Киев — 100 450 случаев;

Киевская область — 53 007 случаев;

Кировоградская область — 7 785 случаев;

Луганская область — 8 759 случаев;

Львовская область — 56 763 случая;

Николаевская область — 26 631 случай;

Одесская область — 63 938 случаев;

Полтавская область — 31 577 случаев;

Ровенская область — 38 536 случаев;

Сумская область — 37 994 случая;

Тернопольская область — 32 392 случая;

Харьковская область — 65 312 случаев;

Херсонская область — 15 653 случая;

Хмельницкая область — 36 755 случаев;

Черкасская область — 34 731 случай;

Черновицкая область — 38 152 случая;

Черниговская область — 27 132 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, в Украине по состоянию на утро 19 декабря 2020 года зафиксировано 11 742 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.

Как сообщалось ранее, по всей территории Украины с 19 декабря 2020 года начинают действовать новые карантинные ограничения, которые призваны уменьшить распространение коронавирусной инфекции.