В Раде зарегистрировали законопроект о Большом Государственном Гербе Украины

Сегодня, 29 июня, в Верховной Раде зарегистрирован проект Закона Украины №5712 "О Большом Государственном Гербе Украины", инициатором которого выступил президент Украины.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщила народный депутат Украины, заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики, председатель подкомитета по вопросам политической реформы и конституционного права Ольга Совгиря.

"Этот законопроект разработан в соответствии со статьей 20 Конституции Украины предусматривающей, в частности, что закон, которым устанавливается Большой Государственный Герб Украины (БГГУ), принимается не менее чем двумя третями от конституционного состава Верховной Рады Украины", — написала нардеп.

Совгиря перечислила основные положения законопроекта:

– в статье 1 Закона предусматривается детальное описание составляющих элементов Государственного Герба Украины, главным из которых является Знак Княжеского Государства Владимира Великого;

– к законопроекту прилагаются четыре приложения с детальным изображением большого Государственного Герба Украины для его одинакового воспроизводства и использования;

– использование большого Государственного Герба будет обязательным в деятельности и символике отдельных органов государственной власти, в частности на фасадах и печатях Президента Украины, Верховной Рады, Кабинета министров, Конституционного и Верховного Судов;

– запрещается использование большого Государственного Герба в символике политических партий, в рекламе или другим способом, который выражает надругательство или пренебрежение к нему;

– органам государственной власти и местного самоуправления, а также и частным юридическим и физическим лицам не возбраняется использование большого Государственного Герба Украины при условии уважительного отношения к нему.

Напомним, 28 июня президент Украины Владимир Зеленский внес неотложный законопроект о Большом Государственном гербе Украины.

Ранее сообщалось, что 25 августа 2020 года Верховная Рада объявила конкурс на лучший эскиз большого Государственного Герба Украины.

Напомним, что последний конкурс на эскиз БГГУ также проходил осенью, в 2008 году.