Политика 1 час назад

Зеленский внес внеочередной законопроект о Большом Гербе Украины

Документ определен главой государства как неотложный

Владимир Зеленский. Фото: Офис президента Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис президента Украины
Владимир Зеленский. Фото: Офис президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский внес неотложный законопроект о Большом Государственном гербе Украины (БГГУ).

Об этом он заявил во время своего выступления на торжественном заседании Верховной Рады по случаю Дня Конституции Украины.

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По словам президента, за время независимости Украины в плане государственных символов остался только один незакрытый вопрос.

"Единый государственный символ, прямо предусмотренный Конституцией, которого до сих пор не существует. Это Большой герб Украины… Я думаю, что в год 30-летия независимости в 25-летие Конституции нужно в этом вопросе наконец поставить точку. Поэтому в соответствии со статьей 93 Конституции вношу на рассмотрение Верховной Рады законопроект о Большом Государственном гербе Украины и определяю его как неотложный", — заявил Зеленский.

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Документ будет рассмотрен во внеочередном порядке.

Ранее сообщалось, что 25 августа 2020 года Верховная Рада объявила конкурс на лучший эскиз большого Государственного Герба Украины.

Напомним, что последний конкурс на эскиз БГГУ также проходил осенью, в 2008 году.

Тогда Министерство культуры предложило установить денежную премию победителю конкурса в размере 15 тысяч грн, а, занявшим 2 и 3 места, соответственно 10 и 5 тысяч грн.

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