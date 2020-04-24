В США назвали самые популярные криптовалюты

Агентство Weiss Crypto Ratings в новом рейтинге криптовалютных проектов поставило высшую оценку по технологичности четырем блокчейнам: Cardano, Tezos, Cosmos и Fantom, сообщает Bits.Media.

Рейтинг составляется еженедельно и включает различные категории. Проекты оцениваются по технологичности, соотношению доходности и риска, а также принятию.

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В категории "Технологии" "отлично" получили только вышеназванные проекты, а BTC был оценен лишь как "неплохой" проект. При этом Ethereum заслужил оценку "хороший".

На текущий момент в рейтинге насчитывается 123 монеты и токена. Наивысшая общая оценка — B, а по шкале соотношения доходности к риску ни одна криптовалюта не получила оценки выше D.

Интересно, что из четырех названных монет за последние сутки три подорожали более чем на 10%. И лишь монета Fantom прибавила только 5%. Росту альтернативных криптовалют помог и рост биткойна, который вчера прибавил более 6%.

Напомним, что при составлении рейтинга аналитики Weiss Crypto Ratings создают пять уровней математической модели, которые берут данные по технологии проекта, принятия, риска и развития.

После этого данные обрабатываются собственным ПО, который определяет важность каждого компонента и перспективу дальнейшего успеха или провала компании. Weiss Crypto Ratings подчеркивает, что не получает денег от проектов, входящих в рейтинг, поэтому он вполне объективен.

На текущий момент общий рейтинг B+ имеют только два проекта — "Биткойн" и "Эфириум". При этом в феврале оценка "Биткойна" поднималась до A-, но затем снова была понижена.

Напомним, 12 марта курс биткойна рухнул вниз до $5 000, а на следующий день некоторое время первая криптовалюта торговалась ниже $4 000.

Ранее аналитик Питер Брандт говорил, что цена биткойна снизится до $5 500 к июлю 2020 года. То есть, по его мнению, даже уполовинивание награды майнерам не поможет первой криптовалюте достичь новых высот, по крайней мере в ближайшее время.