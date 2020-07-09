В Украине планируют закрыть 8 исправительных колоний

В Украине 8 учреждений исполнения наказаний будут закрыты, осужденные будут перемещены в другие колонии с лучшими условиями содержания, а персонал будет уволен.

Об этом сообщила заместитель министра юстиции Елена Высоцкая в видео, опубликованном на странице Минюста в Facebook.

"6 июля состоялось заседание комиссии по оптимизации учреждений исполнения наказаний, на котором было принято решение об оптимизации таких учреждений: Ковальская воспитательная колония, Черкасская исправительная колония №62, Дергачовская исправительная колония №109, Желтоводская исправительная колония №26, Игренский исправительный центр №133, Черноморская исправительная колония №74, Ширяевский исправительный центр №111 и Устиновский исправительный центр №37", — доложила замминистра.

Она также рассказала, что уже разработана "дорожная карта", план мероприятий, которые пройдут после принятия такого решения.

По словам Высоцкой, это позволит уменьшить текущие и капитальные расходы на содержание большой системы уголовно-исполнительной службы.

"Осужденные из этих учреждений будут перемещены в другие учреждения исполнения наказаний, с лучшими условиями содержания, а персонал будет уволен. Им будет предложена работа в ближайших учреждениях или в межрегиональных управлениях Минюста", — добавила чиновница.

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Ранее министр юстиции Денис Малюська назвал следственный изолятор (СИЗО), платные камеры которые на данный момент являются самыми дорогими в Украине.

Также Малюська заявлял, что Министерство юстиции Украины планирует дать возможность работать в Украине частным следственным изоляторам (СИЗО).

По его словам, по сути, это будет что-то вроде хорошо охраняемых гостиниц, где лица, у которых есть деньги, смогут находиться в ожидании приговора суда.